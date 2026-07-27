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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

منحة العمالة غير المنتظمة أغسطس 2026.. موعد الصرف والفئات المستحقة

منحة العمالة غير المنتظمة أغسطس 2026.. موعد الصرف والفئات المستحقة
منحة العمالة غير المنتظمة أغسطس 2026.. موعد الصرف والفئات المستحقة
عبد الفتاح تركي

منحة العمالة غير المنتظمة .. ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر أغسطس 2026، بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يحرص العديد من العمال وأصحاب المهن والحرف على معرفة موعد صرف المنحة، وقيمتها، وشروط الاستحقاق، إلى جانب خطوات التسجيل والاستعلام عن حالة الطلب، باعتبارها واحدة من صور الدعم المالي الموجهة للفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت.

وتشهد محركات البحث اهتمامًا متزايدًا بالمنحة مع اقتراب موعد صرفها، في ظل رغبة المستفيدين في التعرف على الإجراءات المطلوبة للاستفادة من الدعم، سواء بالنسبة للمسجلين بالفعل أو للراغبين في الانضمام إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وفقًا للضوابط المعمول بها.

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منحة العمالة غير المنتظمة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة أغسطس 2026

يبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة المولد النبوي الشريف اعتبارًا من أغسطس 2026، حيث يتم التوزيع الفوري للدفعات الشهرية على المستحقين المسجلين لدى وزارة القوى العاملة، بقيمة 1500 جنيه لكل مستحق، وذلك في إطار تقديم دعم مالي مباشر للفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا، بما يساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وتأتي هذه المنحة ضمن برامج الدعم المخصصة للعمالة غير المنتظمة، والتي تستهدف توفير مساندة مالية للمستحقين في المناسبات التي يتم خلالها صرف المنحة، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ما شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

حددت الجهات المختصة عددًا من الشروط التي يجب توافرها للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وتشمل الشروط الآتية:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو مصدر دخل ثابت.
  • ضرورة تسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي.
  • أن يكون المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة التابعة لمحافظته.
  • أن يتراوح عمر المستفيد بين 20 و60 عامًا.

ويتعين استيفاء هذه الشروط حتى يمكن إدراج المتقدم ضمن الفئات المستحقة للدعم، وفقًا للبيانات المسجلة لدى الجهات المختصة.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة منحة العمالة غير المنتظمة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.
  • اختيار خدمات المواطنين من الصفحة الرئيسية.
  • الضغط على خدمة العمالة غير المنتظمة.
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
  • الضغط على زر "استعلام" لعرض حالة الطلب، وما إذا كان المتقدم مسجلًا مسبقًا أو مستحقًا للحصول على الدعم.

كما يمكن الاستعلام عن المنحة من خلال وسائل التواصل المخصصة لذلك عبر الأرقام الآتية:

  • 19468: الخط الساخن للاستفسار عن المنحة.
  • 142: للاستفسارات العامة وإرسال الرسائل النصية لمعرفة حالة الصرف.
منحة العمالة غير المنتظمة

طرق التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أتاحت الجهات المختصة أكثر من وسيلة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، بهدف تسهيل وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وتشمل طرق التسجيل الآتية:

  • الحصر الميداني في مواقع العمل من خلال المقاولين والشركات المتعاقدة مع وزارة القوى العاملة.
  • التسجيل المباشر في مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
  • المبادرات الرسمية وحملات التسجيل التي تنفذها الوزارة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.

وتستهدف هذه الآليات توسيع قاعدة المستفيدين من المنحة، مع ضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة وفقًا للإجراءات المعتمدة.

العمالة غير المنتظمة

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تشمل الفئات المستحقة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة عددًا من المهن والشرائح التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا أو تأمينًا اجتماعيًا، وهي:

  • الأفراد غير المؤمن عليهم اجتماعيًا أو الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا.
  • عمال التراحيل.
  • الباعة الجائلون.
  • الحرفيون والمهنيون.
  • عمال البناء والمقاولات.
  • المزارعون وعمال الصيد.
  • موزعو الصحف.
  • ماسحو الأحذية.
  • الحرفيون.
  • عمالة المنازل.
  • محفظو القرآن والقراء.
  • خدام الكنائس والمرتلون.
  • عمال الزراعة المؤقتون.
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كيف يستفيد المستحقون من المنحة؟

تمثل منحة العمالة غير المنتظمة إحدى وسائل الدعم المالي المخصصة للفئات الأكثر احتياجًا من أصحاب المهن غير المنتظمة، حيث تهدف إلى تقديم مساندة مباشرة للمستفيدين المسجلين، بما يساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية، مع استمرار إتاحة التسجيل والاستعلام وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

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