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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دا حضن أبوي | ننشر شهادة ضحية صاحب بيت فاطم في التحرش بالفتيات

صاحب بيت فاطم
صاحب بيت فاطم
كتب محمد عبدالله :

حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 18 أغسطس المقبل، لبدء محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات،وحصل موقع صدي البلد علي شهادة إحدى الضحايا في الواقعة 

تشهد بأنها قد نشأت في بيئة تعرضت خلالها لوقائع عنف اسرى جسدي ونفسي، الأمر الذي أثر سلبا على حالتها النفسية و جعلها في احتياج الى دعم نفسي و طبيب معالج ، وفي غضون عام ٢٠١٧ أبصرت مشاركة طبيب نفسي مشهور الشاهد الخامس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من حسابه الشخصي المسمى   لمنشور سابق للمتهم من حسابة الخاص مضمونه  هل حضنت ابنتك اليوم " ، فاعتقدت - ان المتهم - علي نحو خاطئ أنه طبيب نفسي من ذلك المنشور ومنشورات أخرى على صفحته الشخصية عن الدعم النفسي والمساعدات الإنسانية، فقامت بمراسلته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " ماسنجر " طالبة منه العلاج والدعم النفسي فبدأ بالتودد اليها بأسلوب خادع موهما إياها بأنه مستمع علي نحو جيد، فقامت باطلاعه علي جميع مشاكلها الخاصة شارحه إياها علي نحو مفصل ودقيق، مؤكداً لها عقب ذلك أنه سيقدم لها كافة الدعم النفسي والعلاج للخروج من تلك الظروف حتى تمكن من كسب ثقتها والتأثير عليها نفسياً ، ومن ثم قرر لها أن العناق والتلامس سلوك طبيعي وبضرورة تغير النظرة المجتمعية حيال ذلك، طالباً منها أن تحضر الي محل سكنه بمدينة السادس من أكتوبر مبرز في ذلك احتضانها بطابع ابوي وتقديم الدعم لها للخروج من تلك الأزمات ، ملحاً في ذلك ، فقررت الذهاب اليه في غضون شهر ديسمبر لعام ۲۰۱۷ وحال دلوفها الى شقته أغلق الباب بالمزلاج وبجلوسهما على الاريكة بالصالة لم تمض ثلاث دقائق حتى بدأ باحتضانها فشعرت بتجاوزه حدود المودة الأبوية فقررت المغادرة الا انه حملها وادخلها الي غرفة النوم رغما عنها والقي بها علي الفراش مجردا اياها من ملابسها وامسكها من مواطن عفتها ثم ارغمها على ان تستلقى على وجهها وتجرد من ملابسه مستخدما فى ذلك القوة والعنف ثم عاد واحتضنها مرة أخري  ولم تصدر منها أي استغاثه أو مقاومة اذ دخلت في حالة من الصمت والصدمة والرعب حال قيامه بالاعتداء الجنسي عليها ، مضيفه بأنه استغل ما أفصحت اليه من تفاصيل شخصية وما كانت تعانيه من مشكلات اسرية ونفسية بما مكنه من تسهيل الاعتداء عليها مستغلا حالة الضعف والوحدة والحاجة التي كانت عليها والظروف الأسرية التي تمر بها ، وانها أبلغت الشاهد الخامس" بما حدث قبلها من المتهم في نهاية عام ٢٠١٧ في الجلسة العلاجية الأولي لها واذنت له بالادلاء بشهادته.

ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى 11 يناير 2026، بدائرتي قصر النيل والسادس من أكتوبر بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث اتهمته باستغلال المجني عليهن عن طريق الخداع والاحتيال واستغلال حالتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية، بزعم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن، قبل أن يستغلهن جنسيًا، بحسب ما ورد بالتحقيقات.

النيابة إحالة بيت فاطم نيابة نائب العام

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