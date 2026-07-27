رئيس شركة الأهلي لكرة القدم : النادي لا يبحث عن راعٍ .. بل شريك

أكد أيمن حسين فتحي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، أن جماهير القلعة الحمراء كانت ولا تزال السبب الرئيسي وراء النجاحات الكبيرة التي يحققها النادي على مختلف المستويات.



وأوضح أن الأهلي لا يبحث عن مجرد راعٍ تجاري، وإنما يسعى دائمًا إلى بناء شراكات استراتيجية تحقق قيمة مضافة للنادي وتدعم خططه المستقبلية، مشددًا على أن ثقافة الأهلي تقوم دائمًا على البحث عن النجاحات والإنجازات المستمرة.



كما وجه أيمن حسين فتحي الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يقدمه للدولة المصرية وللرياضة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل عنصرًا مهمًا في نجاح المشروعات الرياضية الكبرى.