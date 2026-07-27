مفاجأة للاعبي بلايستيشن .. الكشف عن أولى ألعاب أغسطس المجانية

أكد تقرير إخباري نشره موقع "بوش سكوير" (Push Square) التقني المتخصص في أخبار منصات ألعاب "بلايستيشن"، الكشف عن أولي العناوين المجانية القادمة لمشتركي باقة "بي إس بلس إسنشال" (PS Plus Essential) لشهر أغسطس 2026، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي المعتاد من شركة "سوني".

تفاصيل الكشف عن أولى ألعاب شهر أغسطس

وبحسب ما ذكره موقع "بوش سكوير" في تقريره الصادر اليوم، تضمنت قائمة الألعاب المعتمدة للتوفر المجاني عبر الخدمة السحابية عنواناً بارزاً تم تأكيده مباشرة عبر الاستوديوهات المبتكرة الموردة للعبة، ليتاح للمشتركين تنزيل الجهاز بأسلوب مجاني فور انطلاق التحديث الميداني للقائمة.

وأوضح التقرير الفني أن اللعبة المحددة ستكون متاحة للتنزيل لجميع مشتركي فئات Essential و Extra وPremium بدءاً من الثلاثاء الأول من شهر أغسطس، وفق النظام الدورية المعمول به بداخل المنصة الرقمية لشركة سوني.

مواعيد الإعلان الرسمي وتوافر قائمة الألعاب الكاملة

وأفادت التفاصيل المنشورة بداخل التقرير بأن شركة سوني تكشف عادة عن القائمة الكاملة لألعاب باقة PS Plus Essential في الأربعاء الأخير من كل شهر ميلادي، تمهيداً لإتاحتها للتحميل المباشر بمنتصف الأسبوع التالي بجميع المتاجر الرقمية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الإعلان المبكر يمنح المشتركين فرصة لإعداد سعات التخزين على أجهزة PlayStation 4 وPlayStation 5 واستغلال الفترة المتبقية لإضافة ألعاب شهر يوليو الحالية إلى مكتباتهم الرقمية قبل سحبها رسمياً.

آلية إضافة الألعاب واستمرار العضوية

وأشار التقرير الإخباري لموقع Push Square إلى أن الألعاب المجانية التي يتم احتسابها إضافة إلى مكتبة المشترك تظل قابلة للعب في أي وقت شريطة استمرار تفعيل اشتراك PS Plus في الحساب الشخصي.

ولم تعلن سوني عن باقي العناوين الإضافية المكملة للقائمة الشهرية، بانتظار صدور التحديث الرسمي النهائي الصادر عن مدونة بلايستيشن (PlayStation Blog) خلال الأيام القليلة القادمة.