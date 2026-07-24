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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوني تفرض قيوداً صارمة على موظفيها لمنع تداول وتسريب الأقراص الفيزيائية للألعاب

سوني
سوني
احمد الشريف

فرضت شركة "سوني" (Sony) اليابانية حزمة من القيود الصارمة والإجراءات التنظيمية الحازمة على موظفيها والعاملين في قطاع الألعاب الذكية والمستودعات، بهدف السيطرة على أزمة تداول وتسريب الأقراص الفيزيائية للألعاب المخصصة لمنصات "بلايستيشن" (PlayStation) قبل مواعيد إطلاقها الرسمية بالأسواق.

تفاصيل القيود والتعليمات الأمنية الجديدة داخل سوني 

وبحسب ما أوردته التقارير الصحفية التقنية الصادرة اليوم، ألزمت سوني جميع أطقم العمل والمطورين بخضوع تام لبروتوكولات التفتيش الذاتي والرقمي عند أداء المهام داخل منشآت ومراكز التوزيع. 

وذكرت المصادر الإخبارية أن الإدارة أصدرت توجيهات صارمة تمنع حيازة أو نقل الأقراص المدمجة والنسخ الفيزيائية للألعاب خارج النطاق الترخيصي المحدد دون تصاريح كتابية مسبقة.

وأضحت البيانات المنشورة أن الشركة فرضت عقوبات إدارية وقانونية مشددة تبدأ من الفصل الفوري عن العمل وتصل إلى الملاحقة القضائية، في حال إثبات مشاركة أي نسخ مادية أو تصوير الأكواد الرقمية المطبوعة على الأقراص أو بيعها عبر المنصات والمتاجر الإلكترونية غير المعتمدة قبل موعد الطرح الميداني.

أسباب التشدد الأمني وأزمة النسخ المادية بالأسواق 

وأشارت التقييمات الإخبارية للواقعة إلى أن القرارات الجديدة جاءت عقب تكرار حوادث تسريب تفاصيل وقصص ألعاب ضخمة مرتقبة قبل أسابيع من إطلاقها الرسمي، بسبب قيام منافذ توزيع وأفراد بتداول الأقراص الفيزيائية المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية؛ مما تسبب في أضرار مالية وتسويقية كبيرة للشركة ولشركات التطوير الشريكة.

وتواجه شركات الألعاب تحديات كبيرة في السيطرة على سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالأقراص الفيزيائية خلال مرحلة الشحن بين المصانع والمتاجر، وهو ما دفع سوني إلى تركيز الرقابة الأمنية على النطاق الداخلي للموظفين وسلاسل التوزيع المباشرة للحد من الثغرات التشغيلية.

توجه سوني ونسب مبيعات الألعاب الرقمية 

وأفادت التقارير بأن سوني تسعى للحد من الأضرار الناجمة عن تسريب الأقراص المادية، بالتوازي مع التوسع المتزايد الذي تشهده مبيعات النسخ الرقمية عبر متجر "بلايستيشن ستور" (PlayStation Store)، والتي أصبحت تشكل النسبة الأكبر من إجمالي عوائد الشركة في قطاع الألعاب.

ولم تصدر شركة سوني أي بيان صحفي رسمي يكشف عن تفاصيل التحقيقات الداخلية أو أعداد الموظفين المستهدفين بالإجراءات الجديدة، واكتفت المتابعات الصحفية بالإشارة إلى البدء الفوري في تطبيق القواعد التنظيمية داخل كافة المكاتب ومستودعات التوزيع التابعة للشركة حول العالم.

سوني الألعاب الذكية PlayStation

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