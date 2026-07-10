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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار تلاحق سوني بسبب خطة إلغاء الأقراص المدمجة

سوني بلاي ستيشن
سوني بلاي ستيشن
احمد الشريف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تواجه شركة "سوني" العالمية أزمة قانونية وتنظيمية طاحنة قد تعيد تشكيل خريطة قطاع الألعاب الترفيهية بالكامل. 

وأكد تقرير قضائي موسع نشرته مجلة "فورشن" (Fortune) الاقتصادية لعام 2026، عن ملاحقة دعوى قضائية كبرى لـ "بلاي ستيشن" بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، وذلك على خلفية خطتها المثيرة للجدل الرامية إلى إلغاء دعم الأقراص المدمجة الفيزيائية (Discs) والتحول الكامل نحو المتجر الرقمي، صامتاً ومن قلب الصراعات التجارية بوادي السيليكون.

تفكيك بنود الدعوى الاحتكارية 

تستهدف الدعوى القضائية المرفوعة ضد سوني كبح جماح محاولات الهيمنة المطلقة وسحق خيارات المستهلكين عبر إجبارهم على الشراء الحصري من منصتها الافتراضية. 

وتمنح الأوراق القانونية لعام 2026 أدلة قاطعة على أن سحب الأقراص المادية يقضي على سوق تداول الألعاب المستعملة بنسبة 100%، مما يمنح سوني انفراداً كاملاً بالتحكم في الأسعار دون منافسة، وهو ما اعتبره المحامون ممارسة احتكارية تضر بالعدالة الاستثمارية لقطاع الألعاب وتخنق مرونة الأسواق المقارنة مع معسكر "إكس بوكس".

بروتوكولات التحديث  

تمنح الهيئات التنظيمية والمحاكم سوني مهلة قانونية لمراجعة البنية البرمجية لخططها اللوجستية دون تعطيل شبكات اللاعبين الحالية. 

وحرص مبرمجو النواة بالشركة على صيانة الأكواد الخلفية لضمان استقرار السيرفرات وأتمتة تدفق البيانات الحوسبية في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي واللوحة الأم لأجهزة الـ "PS5" والمنصات المستقبلية من السخونة المفرطة اللحظية أثناء تحميل ملفات الألعاب الرقمية الضخمة، ويصون كفاءة العتاد الفيزيائي عتادياً.

تحولات تنظيمية بالغة الأهمية  

تفتح المعركة القضائية الدولية بين عمالقة التكنولوجيا آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول وقطاع التجزئة في مصر لعام 2026. 

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن الإبقاء على الأقراص المدمجة يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، والذين يعتمدون على مرونة التداول المادي لتقليل نفقات التشغيل الرقمي لتسييل حملاتهم وإدارة مكاتبهم الافتراضية بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

سوني بلاي ستيشن سوني PS5

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