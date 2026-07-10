قصور الثقافة تواصل نشر الفنون بالمحافظات.. المسرح المتنقل و"شارع الفن" وأتوبيس الفن الجميل يجذبون الجمهور والأطفال

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تنفيذ أجندتها الثقافية والفنية بمختلف المحافظات، من خلال عدد من الفعاليات التي شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا، في إطار برامج وزارة الثقافة الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمات الفنية والإبداعية إلى مختلف المناطق، خاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وفي محافظة الفيوم، انطلقت أولى فعاليات المسرح المتنقل بالمجمع التعليمي بقرية منشأة الجمال التابعة لمركز طامية، وسط حضور جماهيري لافت، وبمشاركة عادل جمعة رئيس الوحدة المحلية، وياسمين ضياء مدير فرع ثقافة الفيوم، ومحمد عبد التواب مدير مدرسة منشأة الجمال للتعليم الأساسي.

وافتتحت الفعاليات بعرض فني لفرقة بني سويف للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد صلاح، التي قدمت باقة من الأغنيات الوطنية والطربية، منها "أحلف بسماها"، و"حبيت بلدي"، و"يا حبيبتي يا مصر"، و"بهية"، و"يا أغلى اسم في الوجود"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما تضمن البرنامج عددا من الورش الفنية للأطفال، شملت التطريز، وتصميم بوكيهات الورد بقماش الجوخ، وصناعة الميداليات بخيوط المكرمية، إلى جانب ورشة للنسيج الورقي استلهمت زخارف الفن الإسلامي، فضلا عن ورشة تفاعلية بعنوان "إدارة المشاعر"، هدفت إلى تعزيز الوعي النفسي لدى الأطفال وتشجيعهم على التعبير الإيجابي عن مشاعرهم.

وفي أسوان، تواصلت فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة وسط إقبال جماهيري كبير، حيث قدم فريق كورال الموسيقى العربية والتراثية بقيادة أحمد موسى مجموعة من الأغنيات الدينية والتراثية والطربية التي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور.

وشهدت الفعاليات كذلك إقامة ورش للرسم والتشكيل، ومعرض فني بعنوان "أبيض وأسود" ضم أعمالا تشكيلية متميزة، إلى جانب عروض استعراضية قدمتها فرقة "قادرون للفنون" التابعة لمكتبة مصر العامة بأسوان، وفقرة غنائية للفنان حمادة حربي، في إطار دعم المواهب وإتاحة الفنون للجمهور في الميادين العامة.

وفي بني سويف، واصلت مبادرة "شارع الفن" أنشطتها على ممشى كورنيش بني سويف السياحي، حيث استمتع الأطفال بعرض لمسرح العرائس تناول قيمة الصدق بأسلوب يجمع بين الترفيه والتوعية، إلى جانب ورشة للرسم ساهمت في تنمية مهارات المشاركين وإبراز مواهبهم الفنية، ضمن أنشطة تستهدف ترسيخ قيم الإبداع لدى النشء.

وفي القاهرة، نظم أتوبيس الفن الجميل جولة تثقيفية لعدد من أطفال جمعية "كن عونا" داخل متحف السكة الحديد، تعرف خلالها الأطفال على تاريخ وسائل النقل في مصر منذ العصور المصرية القديمة وحتى العصر الحديث، كما اطلعوا على الوثائق التاريخية النادرة الخاصة بإنشاء أول خط للسكة الحديد، وشاهدوا نماذج للقطارات وأدوات التشغيل والإشارات المستخدمة عبر مراحل التطور المختلفة.

واختتمت الجولة بورشة فنية عبر خلالها الأطفال بالرسم عن أبرز ما شاهدوه داخل المتحف، إلى جانب مسابقة ثقافية شهدت تفاعلا كبيرا، واختتمت بتوزيع هدايا على الفائزين.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الفنون في المحافظات، وتعزيز دور الثقافة في بناء الوعي، من خلال برامج متنوعة تجمع بين الإبداع الفني، والتثقيف، وتنمية مهارات الأطفال والشباب، بما يسهم في وصول الخدمات الثقافية إلى مختلف فئات المجتمع.