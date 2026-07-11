كورتوا يغادر مباراة بلجيكا وإسبانيا مصابًا وينهمر في البكاء

تعرض حارس مرمى منتخب بلجيكا، تيبوا كورتوا، لإصابة قوية خلال مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب إسبانيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، وهي الإصابة التي أثارت قلق الجماهير والجهاز الفني، خاصة أنها جاءت في توقيت حاسم من عمر اللقاء.



الإصابة تجبر كورتوا على مغادرة الملعب



شهدت الدقيقة الثانية والسبعون من زمن المباراة سقوط كورتوا متأثرًا بالإصابة، بعدما شعر بعدم قدرته على مواصلة اللعب. وعلى الفور تدخل الجهاز الطبي من أجل تقديم الإسعافات اللازمة، إلا أن الفحوصات الأولية أكدت صعوبة استكماله للمباراة، ليقرر الجهاز الفني استبداله حفاظًا على سلامته.



وغادر الحارس البلجيكي أرضية الملعب وسط حالة من الحزن الشديد، حيث لم يتمالك دموعه أثناء خروجه، في مشهد مؤثر عكس حجم الألم الذي شعر به، سواء بسبب الإصابة أو لعدم تمكنه من مواصلة الدفاع عن مرمى منتخب بلاده في واحدة من أهم مباريات البطولة.



الحارس البديل يشارك في الدقائق الأخيرة



عقب خروج كورتوا، دفع الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا بالحارس البديل سيني لأنني، من أجل استكمال ما تبقى من المباراة، في محاولة للحفاظ على فرص المنتخب البلجيكي في العودة إلى اللقاء، إلا أن المهمة كانت صعبة أمام المنتخب الإسباني الذي واصل تفوقه حتى صافرة النهاية.



إسبانيا تحسم التأهل إلى نصف النهائي



ونجح منتخب إسبانيا في تحقيق الفوز على منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد أداء قوي ومستوى مميز طوال المباراة.



وفي المقابل، تلقى المنتخب البلجيكي ضربة موجعة بخسارة المباراة، إلى جانب إصابة حارس مرماه الأساسي تيبوا كورتوا، في انتظار ما ستكشف عنه الفحوصات الطبية بشأن طبيعة الإصابة ومدة غيابه، وسط ترقب كبير من جماهير المنتخب البلجيكي التي تأمل في الاطمئنان على قائدها وحارس مرماها خلال الفترة المقبلة