اعتماد 500 مليون جنيه لمشروع البتلو.. الزراعة في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 3 وحتى 9 يوليو الجاري

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الأول من يوليو، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق، حيث قاد السيد علاء فاروق حزمة من التحركات العاجلة لتفعيل البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية وضبط سلاسل الإمداد.

وجاءت هذه التحركات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر وزير الزراعة توجيهات مشددة لكافة قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، للبدء الفوري في تنفيذ إجراءات تستهدف تحقيق التوازن في الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، شارك الوزير في اجتماع تنسيقي موسع لمتابعة تنفيذ المشروع القومي "Carry On"، والذي يستهدف تأسيس شركة وطنية مشتركة لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان استدامة إمدادات السلع الغذائية، بما يسهم في خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وعلى صعيد دعم الإنتاج الحيواني، أعلنت الوزارة إصدار 763 ترخيص تشغيل جديد لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، إلى جانب اعتماد تمويلات جديدة تقترب من 500 مليون جنيه لصالح المشروع القومي للبتلو، في خطوة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم وتقليل الفجوة الغذائية.

كما شهد الأسبوع نشاطا دوليا بارزا، حيث شاركت الوزارة في منتدى الشراكة الاستراتيجية لبرنامج الصحة النباتية في أفريقيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بما يعزز فرص التعاون الزراعي ويدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وفي مجال البحث العلمي، واصلت الوزارة جهودها لتطوير الإنتاج الزراعي، حيث تم تسجيل 5 أصناف جديدة من محاصيل الحبوب والخضر، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة لتطوير أساليب التشخيص البيطري، واستمرار الأنشطة البحثية والتنموية لمركز بحوث الصحراء.

وعلى مستوى الرقابة، كثفت الأجهزة المعنية حملاتها على الأسواق، حيث تم ضبط نحو 125 طنًا من اللحوم ومنتجاتها غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 692 محضرًا للمخالفين، في إطار جهود حماية صحة المواطنين.

كما واصلت المعامل المركزية أداء دورها في ضمان سلامة الغذاء، من خلال فحص 3574 عينة غذائية وتحليل 674 مستحضرًا من المبيدات، إلى جانب فحص شحنات إضافات الأعلاف وإجراء مئات التحاليل الرقابية لضمان جودة المنتجات المتداولة.

وفي مجال التدريب وبناء القدرات، نفذت الوزارة عددًا من البرامج التدريبية للأطباء والمسعفين حول التعامل مع حالات التسمم بالمبيدات، فضلًا عن برامج متخصصة في مقاومة مضادات الميكروبات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، إلى جانب تأهيل كوادر شابة في مجال سلامة الغذاء.

كما شملت الأنشطة جهودا تنموية ومجتمعية، من بينها إطلاق المرحلة العاشرة من برنامج "جامعة الطفل"، وتنفيذ برامج لدمج ذوي الهمم في الأنشطة الزراعية، بما يعكس الدور المجتمعي للوزارة في نشر الوعي الزراعي.

وفي الإطار الميداني، تم تنفيذ جولات تفقدية بالمحافظات، شملت متابعة أعمال الإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية، للتأكد من انتظام العمل بالجمعيات الزراعية وتحقيق الاستفادة القصوى للمزارعين.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم الإنتاج، وضبط الأسواق، وتحقيق الأمن الغذائي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.