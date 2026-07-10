بلغة الإشارة.. هنا الزاهد توجه رسالة دعم مؤثرة لمنتخب مصر بعد المونديال

حرصت الفنانة هنا الزاهد على التعبير عن دعمها لمنتخب مصر بطريقة مختلفة ومميزة، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك» مقطع فيديو استخدمت فيه لغة الإشارة لتوجيه رسالة تشجيع للاعبي المنتخب.

وظهرت هنا الزاهد في الفيديو وهي تتحدث عن حبها لتعلم لغة الإشارة، مؤكدة أنها تستمتع بمعرفة معاني الكلمات وكيفية التعبير عنها بهذه اللغة، وقالت: «أنا بحب جدًا لغة الإشارة وبحب أتعلمها وأعرف كلماتها وأعرف كل كلمة معناها إيه بلغة الإشارة».

واختارت هنا أن تقدم أغنية «هنا مصر» مستخدمة لغة الإشارة في تجسيد كلماتها، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين أشادوا بفكرتها ورسالتها الداعمة للمنتخب الوطني، خاصة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم عقب الخسارة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16.

واعتبر عدد كبير من المتابعين أن رسالة هنا الزاهد حملت جانبًا إنسانيًا مميزًا، إذ جمعت بين دعم المنتخب وإبراز أهمية لغة الإشارة، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس روح المساندة والفخر بالمنتخب رغم نهاية مشواره في البطولة.

وعلى الجانب الفني، تواصل هنا الزاهد التحضير لأعمالها الجديدة، حيث بدأت مؤخرًا تصوير مسلسل «بنت وداد»، الذي تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الرقمية، في إطار استمرار نشاطها الفني بعد سلسلة من الأعمال التي حققت نجاحًا خلال الفترة الماضية.