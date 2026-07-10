قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأهلى يطرق أبواب أوروبا.. أندية إنجليزية وإسكتلندية تستهدف ضم الجوكر
ساديو ماني يعتزل دوليا: ضحيت بكل شيء من أجل السنغال.. وسأواصل خدمة وطني
ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟.. أمين الإفتاء يوضح سر الاستعانة بها
غارات جوية وقصف مدفعي .. تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
ترامب يكشف «وصيته العسكرية»: إذا اغتالتني إيران فاقصفوها بلا رحمة
برلماني: العالم شاهد إنجاز منتخب مصر.. والعلمين قدمت نفسها كمدينة تضاهي أكبر الوجهات العالمية
عماد الدين حسين: الفراعنة كسبوا احترام العالم.. والإنجاز التاريخي كشف قوة الكرة المصرية
نزل 580 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن| تفاصيل
درس قاس من ياسمين عز لحارس المغرب بونو على الهواء
مصر للطيران تحتفي بالفراعنة خلال رحلة العودة من أمريكا
ترامب يعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران ويهدد باستئناف التصعيد العسكري
ترامب: لقد تركت تعليمات حال نجحت إيران في اغتيالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إنجاز كأس العالم.. غزال منتخب علي ردار مارسيليا الفرنسي

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن دخول نادي أولمبيك مارسيليا سباق التعاقد مع هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفراعنة خلال بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت التقارير أن إدارة مارسيليا تتابع اللاعب عن كثب، تمهيدًا للتحرك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل تألقه اللافت الذي لفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية عقب مشاركته في المونديال.

ويأتي اهتمام النادي الفرنسي بعد الأداء القوي الذي قدمه هيثم حسن مع منتخب مصر، والذي ساهم في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، قبل الخروج أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

كانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري ورسمي كبير، حيث وصلت طائرة المنتخب إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، عقب انتهاء المشاركة التاريخية للفراعنة في البطولة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب مصر مشواره في البطولة، التي أقيمت بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما قدم عروضًا قوية نالت إشادة واسعة، ليحقق أفضل إنجاز في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

منتخب مصر هيثم حسن كأس العالم عروض احتراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

الزمالك

كواليس خلافات مجلس الزمالك حول شركة الكرة.. وسر انسحاب سليمان من الاجتماع

ترشيحاتنا

إصابة عدد من الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق بقطاع غزة

إصابة عدد من الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق بقطاع غزة

وزير الخارجية الروسي يختتم جولته الإفريقية بزيارة بوروندي لبحث تعزيز التعاون وقضايا القارة

وزير الخارجية الروسي يختتم جولته الإفريقية بزيارة بوروندي لبحث تعزيز التعاون وقضايا القارة

وزير الخارجية الروسي يختتم جولته الإفريقية بزيارة بوروندي لبحث تعزيز التعاون وقضايا القارة

وزير الخارجية الروسي يختتم جولته الإفريقية بزيارة بوروندي لبحث تعزيز التعاون وقضايا القارة

بالصور

هل تناول منتجات الحبة الكاملة صحي للجسم؟.. اكتشف فوائد مذهلة

فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا.. هل العقم لدى النساء وراثي؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد