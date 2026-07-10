بعد إنجاز كأس العالم.. غزال منتخب علي ردار مارسيليا الفرنسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن دخول نادي أولمبيك مارسيليا سباق التعاقد مع هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفراعنة خلال بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت التقارير أن إدارة مارسيليا تتابع اللاعب عن كثب، تمهيدًا للتحرك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل تألقه اللافت الذي لفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية عقب مشاركته في المونديال.

ويأتي اهتمام النادي الفرنسي بعد الأداء القوي الذي قدمه هيثم حسن مع منتخب مصر، والذي ساهم في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، قبل الخروج أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

كانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري ورسمي كبير، حيث وصلت طائرة المنتخب إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، عقب انتهاء المشاركة التاريخية للفراعنة في البطولة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب مصر مشواره في البطولة، التي أقيمت بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما قدم عروضًا قوية نالت إشادة واسعة، ليحقق أفضل إنجاز في تاريخ مشاركاته بالمونديال.