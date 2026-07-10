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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تشترط خطوات إيرانية قابلة للتحقيق قبل دعم رفع العقوبات النووية

ألمانيا تشترط خطوات إيرانية قابلة للتحقيق قبل دعم رفع العقوبات النووية
ألمانيا تشترط خطوات إيرانية قابلة للتحقيق قبل دعم رفع العقوبات النووية
أ ش أ
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قال ممثل ألمانيا لدى مجلس الأمن الدولي إن التوصل إلى اتفاق قابل للتحقيق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات أمراً "لا غنى عنه"، مشدداً على ضرورة معالجة المخاوف العاجلة المرتبطة بأنشطة طهران النووية.

وأضاف المندوب الألماني، خلال جلسة لمجلس الامن اليوم/الجمعة/ بشأن القرار 2231 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني، أن برلين مستعدة لدعم رفع العقوبات المتصلة بالملف النووي، لكن فقط بعد أن تتخذ إيران "خطوات ملموسة وقابلة للتحقيق" بشأن برنامجها النووي.

وأكد أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط بعودة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في إشارة إلى تمسك ألمانيا بمبدأ التحقق قبل أي إجراءات سياسية أو اقتصادية.

وتأتي تصريحات ألمانيا في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل مجلس الأمن إلى استئناف المسار الدبلوماسي، وسط استمرار الخلافات بشأن مستقبل الاتفاق النووي وآليات الرقابة على البرنامج الإيراني.

ممثل ألمانيا لدى مجلس الأمن الدولي البرنامج النووي الإيراني أنشطة طهران النووية

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