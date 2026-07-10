تحقيق أمريكي في تمويل حملات ضد نتنياهو.. والكونجرس يستدعي "صندوق إسرائيل الجديد"

فتحت لجنتا الشؤون القضائية والمالية في مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا مع "صندوق إسرائيل الجديد" (New Israel Fund)، على خلفية اتهامات بممارسة أنشطة سياسية داخل إسرائيل والمشاركة في محاولات للتأثير على نتائج الانتخابات الاسرائيلية، في خطوة قد تمثل انتهاكًا للقوانين الأمريكية المنظمة لعمل المؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب.



ووفقًا لما أعلنه رئيسا اللجنتين، الجمهوريان جيم جوردان وجيسون سميث، فإن التحقيق يركز على مزاعم تفيد بأن الصندوق قدّم ملايين الدولارات لمنظمات شاركت في حملات استهدفت منع انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال انتخابات عام 2019.

وأشار رئيسا اللجنتين إلى أن هذه الأنشطة، إذا ثبتت صحتها، قد تخالف شروط الإعفاء الضريبي الممنوح للمنظمات الخيرية في الولايات المتحدة، والتي تحظر استخدام الأموال المعفاة من الضرائب في أنشطة أو حملات سياسية.

ويهدف التحقيق إلى مراجعة مصادر التمويل وآلية إنفاق الأموال، وتحديد ما إذا كان الصندوق قد خالف القوانين الفيدرالية المنظمة لعمل المؤسسات غير الربحية، وسط تدقيق متزايد من الكونجرس في أنشطة المنظمات الأمريكية العاملة خارج الولايات المتحدة.