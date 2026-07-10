حسام موافي: تنميل الوجه مع الصداع يستدعي الاشتباه في التصلب المتعدد حتى مع سلامة الرنين

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإصابة بصداع شديد يسبقه تنميل في نصف الوجه والذراع مع تشوش في الرؤية؛ تستدعي إجراء تقييم طبي دقيق، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض قد تثير الاشتباه في الإصابة بمرض التصلب المتعدد (MS).

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، ردًا على استفسار إحدى المشاهدات، أن سلامة نتيجة الرنين المغناطيسي على المخ تعد مؤشرًا مطمئنًا، لكنها لا تنفي بشكل قاطع وجود جميع الأمراض العضوية.

ولفت إلى أن بعض حالات التصلب المتعدد قد لا تظهر في الأشعة بالرنين المغناطيسي، ما يستدعي استكمال الفحوصات وفقًا لتقييم الطبيب المختص.

وشدد على أن التشخيص النهائي لا يعتمد على نتيجة فحص واحد، وإنما على التقييم الإكلينيكي الكامل وربط الأعراض بنتائج الفحوصات المختلفة.