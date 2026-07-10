زرعوا الفخر في قلوبنا.. مصطفى بكري يعلق على استقبال بعثة المنتخب في العلمين

علق الإعلامي مصطفى بكري، على وصول بعثة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن وسط استقبال شعبي، قائلا: طائرة المنتخب وصلت وسط استقبال كبير من قبل المصريين.

وأضاف خلال تقديمه برنامج “ حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أن ألاف المصريين تواجدوا من أجل استقبال بعثة المنتخب، لكي يقولوا لهم شرفتونا ورفعتوا راية مصر عاليا، وذلك بالرغم من انتهاء مشوار المنتخب أمام الأرجنتين في مباراة تاريخية.

واسترسل: المنتخب لعب برجولة وأثبت الروح المصرية التي لا تموت، اتوبيس المنتخب خرج من مطار العلمين وسط مواكب من الجماهير العارمة والأعلام والهتافات.

ولفت إلى أن المشهد أكد على أن قيمة المنتخب لا تقاس بنتيجة مباراة ولكن بحجم الفخر الذي زرعة في قلوب المصريين، متابعا: غدا سيكون المشهد أكبر وسيلتقي الرئيس السيسي ببعثة المنتخب.

واختتم حديثه قائلا: نحن لم نكسب كأس العالم ولكننا كسبنا احترام العالم أجمع، وهذا الجيل أثبت أن المستحيل يمكن أن يكون بداية.