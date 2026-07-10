الأهلي يضرب موعدا ناريا مع برشلونة في كأس خوان جامبر

بات نادي برشلونة على موعد مع منافسه في بطولة كأس خوان جامبر، وهو النادي الأهلي المصري، الذي سبق أن توصل النادي الكتالوني إلى اتفاق معه، وستقام المباراة يوم 19 أغسطس على ملعب كامب نو، حسبما أفادت تقارير إسبانية.

ومن المصادفة أن هذا هو نادي حمزة عبد الكريم، المهاجم المصري الذي تم التعاقد معه الشتاء الماضي لفريق برشلونة للشباب.

وبهذا الشكل، سيواجه برشلونة نادياً قوياً جداً يتمتع بحضورٍ بارز في مصر، في خطوة استراتيجية لفتح هذا السوق الضخم، علماً بأن عدد سكان مصر يبلغ حوالي 110 ملايين نسمة.

وبصرف النظر عن مباراة كأس جامبر للرجال ضد الأهلي؛ سيلعب فريق برشلونة للسيدات ضد برايتون في 21 أغسطس، وفي حالتهم على ملعب يوهان كرويف.