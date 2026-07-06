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رسميًا.. برشلونة يضم بطل مونديال 2014 إلى جهاز هانز فليك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. برشلونة يضم بطل مونديال 2014 إلى جهاز هانز فليك

كوجل
كوجل
إسراء أشرف

عزز نادي برشلونة جهازه الفني استعدادًا للموسم الجديد، بعدما أعلن تعيين الألماني بنيامين كوجل مدربًا للياقة البدنية، لينضم إلى الطاقم الذي يقوده المدير الفني هانز فليك.

وأوضح النادي الإسباني، عبر موقعه الرسمي، أن كوجل يمتلك خبرة كبيرة في إعداد اللاعبين بدنيًا، بعد مسيرة طويلة عمل خلالها مع عدد من الأندية والمنتخبات الأوروبية، أبرزها فيردر بريمن، وكولن الألماني، وآيندهوفن الهولندي، وبنفيكا البرتغالي.

ويُعد كوجل أحد الأسماء التي ارتبطت بنجاحات الكرة الألمانية خلال العقد الماضي، بعدما عمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب الألماني لعدة سنوات، وتعاون عن قرب مع هانزي فليك خلال الفترة التي كان يشغل فيها منصب مساعد المدير الفني تحت قيادة يواكيم لوف.

وكان كوجل ضمن الطاقم الذي ساهم في تتويج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث تولى الإشراف على الجوانب البدنية للاعبين، وهي المرحلة التي رسخت العلاقة المهنية بينه وبين فليك.

وامتدت مسيرة المدرب الألماني أيضًا إلى تجارب خارج بلاده، إذ عمل مسؤولًا عن الإعداد البدني في ريد بول سالزبورج النمساوي، قبل أن يخوض تجارب أخرى في الدوريين الهولندي والبرتغالي، ثم عاد إلى ألمانيا، ليصل في النهاية إلى برشلونة.

ويأمل برشلونة أن يسهم انضمام كوجل في رفع الجاهزية البدنية للاعبي الفريق خلال الموسم المقبل، مستفيدًا من خبراته الطويلة في هذا المجال، وعلاقته السابقة مع هانز فليك، التي من المنتظر أن تمنح الجهاز الفني مزيدًا من الانسجام داخل الفريق.

بينيامين كوجل الجهاز الفني لبرشلونة برشلونة فليك هانز فليك

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