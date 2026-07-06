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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 6 يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5057 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5900 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6743 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47200 جنيه.

الدولار
الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 6 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.01 جنيه

سعر الشراء: 48.87 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 56.05 جنيه

سعر الشراء: 55.88 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 65.45 جنيه

سعر الشراء: 65.25 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.05 جنيه

سعر الشراء: 13.02 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.34 جنيه

سعر الشراء: 13.30 جنيه.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هناك فرق بين درجات الحرارة المسجلة والمعلنة، وبين درجات الحرارة المحسوسة التي يشعر بها المواطن، وهذا أمر طبيعي في هذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه يُعد شهرا يوليو وأغسطس ذروة فصل الصيف، وأهم ما يميز هذه الفترة هو الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

وأوضحت أن البلاد تتأثر في هذا الوقت بمنخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلًا هوائية مرتفعة الحرارة تمر فوق البحر المتوسط، فتكتسب كميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز 90% في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بينما تتجاوز 80% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، متابعة: "كلما اتجهنا جنوبًا نحو محافظات الصعيد، تقل نسب الرطوبة، لكن ترتفع درجات الحرارة، ولذلك نجد أن المناطق الساحلية تتميز بأعلى نسب للرطوبة، لكنها أقل في درجات الحرارة".

وتابعت: "بالنسبة لدرجات الحرارة، فلا توجد ارتفاعات ملحوظة، وإنما ارتفاعات طفيفة، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى في الظل اليوم 36 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل غدًا أيضًا 36 درجة، لكن الإحساس بها يصل إلى 38 أو 39 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة".

وواصلت: "إذا تعرض الشخص لأشعة الشمس المباشرة، فسيشعر بدرجات حرارة أعلى من ذلك، لذلك فإن الـ39 درجة هي درجة الحرارة المحسوسة في الظل نتيجة ارتفاع الرطوبة فقط، أما محافظات جنوب الصعيد، مثل الأقصر وأسوان، فتتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة، وقد تصل إلى 42 أو 43 درجة مئوية، لكن انخفاض الرطوبة هناك يجعل الشعور بالحرارة أقل عند التواجد في أماكن مظللة".

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 6 يوليو 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المناطق، وجاءت على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.


الوجه البحري: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.


السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.


السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة.


شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة.


جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.

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