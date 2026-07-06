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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس
ياسمين بدوي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. يترقب جميع طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم ظهورها بفارغ الصبر 

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ، يستعد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعتمادها رسميا ، لتظهر رسميا خلال ساعات  على موقع وزارة التربية والتعليم 

نتيجة الدبلومات الفنية بالإسم 2026 برقم الجلوس

 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتاحة نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2026 وليس بالإسم  ، على موقع وزارة التربية والتعليم بمجرد اعتمادها الرسمي من الوزير

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

يمكن ترقب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/ ، حيث يكون على الطالب إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة فقط عبر هذا الرابط .

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع  برقم الجلوس سيتم إعلانها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم قريبا ، بعد أن يتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، سوف يظهر على منصة الشهادات العامة ، ويمكن ترقب ظهوره الآن من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

نتيجة دبلوم تجارة 2026 أو نتيجة الدبلوم التجاري 2026

كما سيتاح أيضا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، الإستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 ، بنفس الرابط على منصة الشهادات العامة

حيث سيتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 برقم الجلوس من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login بعد اعتماد النتيجة

نتيجة الدبلوم الصناعي 2026

وسوف تظهر كذلك نتيجة الدبلوم الصناعي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس ، ليتاح للطالب معرفة نتيجته بالدرجات في جميع المواد بضغطة واحدة من خلال رابط سهل وسريع على منصة الشهادات العامة https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وعلم موقع صدى البلد ، أنه استعداداً لإعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، انتهت كنترولات الدبلومات الفنية من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات ، تمهيداً لاعتمادها قريباً

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدبلومات الفنية 2026 نتيجة الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية

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