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الإشراف العام
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أخبار البلد

التعليم: 30% من أسئلة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2026 للطالب المتوسط

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نسبة الاسئلة متوسطة الصعوبة في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 اليوم تمثل ٣٠٪؜ من درجة الامتحان ، وكلها  في مستوى الطالب المتوسط.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا ، ردا على شكاوى صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها :فيما يلي ، يقدم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي تحليلا دقيقا لـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 :


-  جاء عدد ١٥ سؤال بالنص من اسئلة النماذج الاسترشادية التى طرحتها الوزارة.

- عدد ٧ اسئلة اخري من ذات النماذج الاسترشادية بعد تعديل بسيط وبنفس الأفكار.

- هذه الاسئلة إجمالا تمثل ٥٠٪؜ من درجة الامتحان.

- الاسئلة متوسطة المستوي في الصعوبة تمثل ٣٠٪؜ من درجة الامتحان وهي في مستوى الطالب المتوسط.

- الأسئلة ذات المستوى الأعلى والتي تميز بين الطلاب نسبتها ٢٠٪؜ من درجة الامتحان بواقع ١٢ درجة.

- هذه النسب وفق المواصفات الفنية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وكانت قد أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها واصلت اليوم متابعة وتغطية ورصد مستوى امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك علي مستوي الجمهورية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها : أن الآراء المرصودة اليوم تؤكد وجود شكاوى من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، حيث أوضح الطلاب أن الامتحان صعب ويحتاج لوقت أكثر من المخصص له، والأسئلة لم تأتي من النماذج الاسترشادية التي نشرتها الوزارة، وفي مستوي الطالب المتميز.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : أما عن طلاب أدبي فقد أكدت الآراء المرصودة اليوم ، سهولة امتحان مادة الجغرافيا، حيث أوضح الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط في معظم الأسئلة.

وكان قد قال كيرلس عبد المسيح معلم الكيمياء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 به عدد من الاسئلة المركبة “لو الطالب ضعيف هيشتكي جدا منها .. اما لو طالب مذاكر كويس هيقدر يقفلها"

واستكمل معلم الكيمياء قائلا :  بس بشكل عام امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 مستواه فوق المتوسط ، وسيكون هناك شكاوى من عامل الوقت فقط 

كما علق نبيل حشمت مدرس مادة الكيمياء ، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ، على امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 ، حيث قال : للاسف بعد الإطلاع على الامتحان كاملا ، الإمتحان تقيل وعايز نفس طويل جدا وخصوصا المسائل ، والمسائل تقيلة علي الطلاب

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