مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

فجر الناقد الرياضي محمود فؤاد مفاجأة تتعلق بقيام أعضاء في مجلس إدارة نادي الزمالك بالتواصل مع جون إدوارد، المدير الرياضي السابق، لإقناعه بالعدول عن قرار استقالته من منصبه.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «المفاجأة أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الزمالك تواصلوا مع جون إدوارد من أجل أن يتراجع عن استقالته ويعود لمنصبه مجددًا».

وأشار فؤاد إلى أن تواصل الأعضاء الثلاثة مع جون إدوارد جاء بعد موافقة حسين لبيب، رئيس النادي.

وكشف فؤاد عن أن جون إدوارد أغلق الباب بالضبة والمفتاح وقال لهم إن الزمالك بالنسبة له كانت صفحة وانتهت.

ولفت محمود فؤاد إلى تجمد ملف شركة الكرة بنادي الزمالك بعد رحيل جون إدوارد عن منصب المدير الرياضي.

وذكر فؤاد أن عمرو الجنايني هو المتحدث الأول والأخير فيما يتعلق بشركة الكرة بالنادي، وملف شركة الكرة حتى الآن مغلق قليلًا.