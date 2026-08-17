صفقة حسام عبدالمجيد تنعش مستحقات لاعبي الزمالك قبل انطلاق الدوري

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك القسط الأول كاملًا من عائد صفقة حسام عبدالمجيد إلى سداد جزء كبير من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى توفير أكبر قدر من الاستقرار داخل غرفة ملابس الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وجاء قرار الإدارة بصرف المستحقات قبل مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة، ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري، وذلك في إطار حرص النادي على تحفيز اللاعبين وتهيئة الأجواء المناسبة قبل بداية المشوار المحلي.

وتسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية إلى إنهاء ملف المستحقات المالية بصورة تدريجية، خاصة مع وجود التزامات مالية متعددة على النادي، إلى جانب العمل على تجنب أي أزمات جديدة قد تؤثر على الفريق خلال الموسم.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبو الزمالك على دفعة أخيرة من مستحقاتهم قبل نهاية الشهر الجاري، وفقًا للترتيبات المالية التي وضعتها إدارة النادي، بما يسهم في تقليل حجم المتأخرات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والفني للفريق.

ويأمل الزمالك أن ينعكس تحسن الأوضاع الإدارية والمالية على أداء اللاعبين داخل الملعب، وأن يبدأ الفريق الموسم الجديد بشكل قوي، خاصة في ظل تطلعات الجماهير للمنافسة على البطولات وتحقيق نتائج أفضل