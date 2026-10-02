براتب 16 الف جنيه.. وظائف وزارة العمل للمهندسين والمحاسبين والفنيين

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها وزارة العمل عن توفير مجموعة جديدة من فرص العمل للشباب في عدد من التخصصات والمهن، من بينها وظائف للمهندسين والمحاسبين والفنيين، برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى البدلات والمكافآت وفقا لطبيعة كل وظيفة والخبرة المطلوبة.

وتأتي فرص العمل الجديدة ضمن جهود وزارة العمل لتوفير وظائف مناسبة للباحثين عن العمل، وربط الكفاءات والخبرات باحتياجات الشركات والمنشآت الخاصة، بما يساهم في دعم الشباب وتسهيل انتقالهم إلى سوق العمل.

وظائف

وظائف وزارة العمل للمهندسين والمحاسبين والفنيين

تشمل الوظائف المعلنة 10 فرص عمل في قطاع الخدمات الفنية بمحافظة القاهرة، وتتضمن عددا من التخصصات الهندسية والفنية والمحاسبية.

وتأتي الوظائف المطلوبة على النحو التالي.

2 مهندس ميكانيكا من الحاصلين على بكالوريوس هندسة، مع خبرة 5 سنوات، وبراتب يصل إلى 16 ألف جنيه ويزيد وفقا للبدلات والمكافآت.

2 مهندس ميكاترونيكس من الحاصلين على بكالوريوس هندسة، مع خبرة 3 سنوات، وبراتب يصل إلى 16 ألف جنيه ويزيد بالبدلات والمكافآت.

2 محاسب عام من الحاصلين على بكالوريوس تجارة، براتب يبدأ من 12 ألف جنيه ويزيد وفقا للخبرة.

2 فني كهرباء من الحاصلين على مؤهل متوسط صناعي، مع خبرة 5 سنوات، وبراتب 12 ألف جنيه ويزيد بالبدلات والمكافآت.

2 فني ميكانيكا من الحاصلين على مؤهل متوسط صناعي، مع خبرة 5 سنوات، وبراتب 12 ألف جنيه ويزيد بالبدلات والمكافآت.

وظائف

شروط التقديم على وظائف قطاع الخدمات الفنية

حددت الجهة المعلنة عددا من الشروط العامة للمتقدمين لشغل الوظائف، حيث يشترط أن يكون المتقدم من سكان القاهرة.

كما تتراوح أعمار المتقدمين بين 30 و35 عاما، مع ضرورة توافر الخبرة المطلوبة وفقا لكل تخصص.

وتشترط الوظائف الفنية والهندسية خبرة في مجال صيانة ضواغط الهواء، على أن يتم تطبيق باقي الشروط وفقا لطبيعة الوظيفة والمؤهل والخبرة المطلوبة.

مكان وطرق التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقدم للوظائف التواصل من خلال الهاتف على الرقم 01227845174، كما يمكن التوجه مباشرة إلى مقر التقديم في صلاح سالم بعمارات العبور في القاهرة، واستكمال إجراءات التقديم وفقا للشروط المطلوبة.

958 فرصة عمل جديدة في 43 شركة

وفي إطار التوسع في توفير فرص العمل، أعلنت وزارة العمل أيضا عن 958 فرصة عمل جديدة لدى 43 شركة من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة، وذلك ضمن جهود توفير وظائف مناسبة للشباب ودعم الباحثين عن فرص عمل جديدة.

وتتضمن النشرة مجموعة متنوعة من الوظائف في عدد من التخصصات والمهن، مع اختلاف الرواتب وشروط الالتحاق وفقا لطبيعة كل وظيفة والخبرات المطلوبة.

وظائف

وظائف برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

تتضمن فرص العمل الجديدة وظائف في إحدى الشركات العاملة في تصنيع الأدوات الصحية، وتشمل عددا من المهن الفنية والإدارية، حيث تصل بعض الرواتب إلى 15 ألف جنيه شهريا وفقا للوظيفة والخبرة.

وتشمل الوظائف المعلنة ما يلي.

مطلوب أمين مخازن بعدد وظيفة واحدة وبراتب 10 آلاف جنيه.

مطلوب فني كهرباء بعدد وظيفة واحدة وبراتب 15 ألف جنيه.

مطلوب 3 عمال مكبسن براتب 8 آلاف جنيه.

مطلوب 12 عامل مخارط براتب 7200 جنيه.

مطلوب 10 عمال تعبئة وتغليف.

مطلوب 3 عمال تحميل.

شروط التقديم على وظائف وزارة العمل

تختلف شروط التقديم وفقا لطبيعة كل وظيفة والتخصص المطلوب، حيث يشترط في بعض الوظائف الحصول على مؤهل عال، بينما تتطلب وظائف أخرى مؤهلات متوسطة تتناسب مع طبيعة العمل.

وتتراوح أعمار المتقدمين للفرص المعلنة بين 18 و35 عاما، وفقا للشروط المحددة لكل وظيفة، كما تبدأ الرواتب المعلنة من 7200 جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه لبعض الوظائف والتخصصات، مع اختلاف الأجر وفقا للخبرة وطبيعة المهنة.

وتتطلب بعض الوظائف خبرة عملية تتراوح بين 5 و10 سنوات، بحسب طبيعة العمل والمهارات المطلوبة.

مكان التقديم على الوظائف الجديدة

حددت الشركة العاملة في مجال تصنيع الأدوات الصحية مقرها لاستقبال المتقدمين في القطعة 1 بلوك 9 بجنوب المنطقة الصناعية في الإسكندرية.

ويتم من خلال مقر الشركة استقبال الراغبين في التقديم واستكمال الإجراءات المطلوبة وفقا للشروط المحددة لكل وظيفة.