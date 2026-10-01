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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يستقر مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية لتحديد مسار الفائدة

الذهب يستقر مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية لتحديد مسار الفائدة
الذهب يستقر مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية لتحديد مسار الفائدة
أ ش أ

 استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية لتقييم الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

واستقر الذهب الفوري عند 4,155.65 دولارًا للأوقية، بينما لم تسجل العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تغيرًا عند 4,185.40 دولارًا.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر غدا الجمعة، وسط ترقب المستثمرين للبيانات باعتبارها مؤشرًا مهمًا على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وحافظ الدولار الأمريكي على قوته بدعم من استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما يجعل المعادن المسعرة بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.5% إلى 60.69 دولارًا للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1,708.43 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1,200.15 دولارًا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في شركة تاستي لايف: “منحت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذهب بعض الدعم، لكن هذه الحركة تلاشت بسبب الارتفاع المستمر في العوائد. وستكون البيانات المقبلة مهمة لمراقبة كيفية تعامل السوق معها وتأثيرها في توقعات رفع أسعار الفائدة”.

وأضاف: “نحن في وضع تتعامل فيه السوق مع الكثير من العوامل المتعارضة”.

وأظهرت بيانات صدرت امس الأربعاء ارتفاع التضخم الأمريكي بوتيرة أقل من المتوقع في أغسطس، كما كانت ضغوط الأسعار في الشهر السابق أكثر اعتدالًا مما أظهرته التقديرات السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب لفترة وجيزة عقب صدور البيانات، لكنها أغلقت على انخفاض في نهاية الجلسة.

وأدت البيانات إلى تقليص توقعات رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في أكتوبر، لكن المتعاملين يرون احتمالًا بنسبة 87% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا. وكانت أسعار الذهب الفورية قد تراجعت بأكثر من 6% خلال سبتمبر.

وقال بارت ميليك، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأولية في شركة تي دي سيكيوريتيز: “من غير المرجح استعادة جميع خسائر الذهب في سبتمبر، لكن هناك أسبابًا للاعتقاد بأن أسوأ مراحل التصحيح قد انتهت في الوقت الحالي، وأن هناك مبررات لارتفاع الأسعار”.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت إيران امس الأربعاء إنها تلقت ردًا من الولايات المتحدة على أحدث مقترحاتها لإحياء وقف إطلاق النار المنهار في الخليج، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح.

استقرت أسعار الذهب ترقب الأسواق الوظائف الأمريكية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

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