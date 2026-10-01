الأرصاد: تراجع حدة الأجواء الحارة.. وهناك فرص لسقوط أمطار على عدة مناطق

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض تدريجيًا بشكل يومي مع التقدم في فصل الخريف، لتبدأ حدة الأجواء الحارة في التراجع بشكل كبير، وتصبح درجات الحرارة أكثر اعتدالًا تدريجيًا مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضافت منار غانم أن الأجواء ستكون معتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع نهارًا على بعض المناطق، لتكون مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وحارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل، تعود الأجواء إلى الاعتدال على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار التراجع التدريجي في تأثير الموجات الحارة.

وأشارت إلى أن هناك مناطق متفرقة من البلاد ستشهد تكاثرًا للسحب العالية والمتوسطة، وسوف تؤدي هذه السحب إلى حجب جزء من أشعة الشمس، ما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات من اليوم، بالتزامن مع تحسن نسبي في الأجواء وتراجع حدة الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وعن فرص الأمطار فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

ونصحت المواطنين بضرورة اختيار الملابس المناسبة عند الخروج خلال فترات الليل أو الصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة.. موضحة أن الإحساس ببعض البرودة الخفيفة سيكون موجودا.