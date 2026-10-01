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إقبال كبير على جناح صندوق الإدمان فى المؤتمر الدولي لمؤسسة «تعافي» بالسعودية .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إقبال كبير على جناح صندوق الإدمان فى المؤتمر الدولي لمؤسسة «تعافي» بالسعودية .. صور

صندوق الإدمان
صندوق الإدمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهد جناح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لمؤسسة المتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية "تعافي" بالسعودية، إقبالًا كبيرًا من جانب ممثلي الدول المشاركة. 

ويُعقد المؤتمر بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية على مدار عدة أيام، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور تركي بن عبد الله التميمي، وكيل إمارة المنطقة الشرقية بالسعودية، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كمتحدث رئيسي بالمؤتمر لعرض التجربة المصرية في البرامج الوقائية وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، وبمشاركة ممثلي العديد من الدول مثل إنجلترا والنمسا وتركيا وقطر.

ويتواجد جناح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لمؤسسة "تعافي"، لعرض كيفية تنفيذ الأنشطة التوعوية، ومنها مبادرة "شوفها.. قبل ما تجرب تعيشها" باستخدام تقنية الواقع الافتراضي "VR" لتوفير تجارب محاكاة عن التعاطي والإدمان لرفع وعي الشباب بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة. وتستهدف المبادرة توفير تجارب محاكاة تعليمية وتفاعلية، تُعرّف المستخدمين بمخاطر الإدمان، وتُعلمهم مهارات رفض التعاطي في بيئة آمنة، بهدف تعزيز الوعي وبناء القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، كما تُعرّض المستخدم لمواقف "ضغط الأقران" لتدريبه على قول "لا" للمخدرات.

ومن خلال المعرض، وبحضور الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، يتم عرض الأنشطة التي ينفذها الصندوق ضمن المحور الوقائي، حيث شهد المعرض إقبالًا كبيرًا وسط إشادة واسعة من ممثلي الدول بالتجربة المصرية في مجال الوقاية. ويستعرض الجناح حزمة البرامج الوقائية التي ينفذها الصندوق داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمناطق المطورة، وأساليب التوعية المبتكرة التي تستهدف الفئات العمرية المختلفة، خاصة فئة الشباب والمراهقين، كما يقدم شرحًا حول آليات تصحيح المفاهيم المغلوطة، بالإضافة إلى عرض نماذج من الحملات الإعلامية الناجحة التي ساهمت في رفع الوعي المجتمعي وزيادة الطلب على خدمات العلاج من خلال الخط الساخن"  16023 "وهو ما اعتبره المشاركون نموذجًا متكاملًا يستحق التعميم والاستفادة منه.

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