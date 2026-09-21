بيوت التطوع لصندوق مكافحة الإدمان بالجامعات تستقبل الطلاب لرفع الوعي بخطورة المخدرات

بدأت مقرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل العديد من الجامعات المصرية "بيوت التطوع" في استقبال طلاب الكليات مع بداية العام الدراسي الجديد 2026 / 2027، لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن "16023" وكيفية التواصل معه من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة.

سرية تامة

وتستهدف "بيوت التطوع" التابعة للصندوق داخل الجامعات المصرية جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح كيفية الوقاية من تعاطي المخدرات، والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار التعاطي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، من قبيل أن المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، بالإضافة إلى توضيح أسس اختيار الأصدقاء وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض. كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان، وحثهم على التقدم للتطوع والانضمام لرابطة متطوعي الصندوق التي يبلغ عدد أعضائها أكثر من 36 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية.

بيوت التطوع

ومن ضمن أنشطة "بيوت التطوع" التي يقوم بها المتطوعون من الشباب والفتيات، تنفيذ أنشطة مثل رسم الطبيعة وربطها بأضرار المواد المخدرة، من حيث أن التدخين وتعاطي المخدرات يلوثان الطبيعة وبالتالي يضران بصحة الإنسان. كما يتم تنفيذ نشاط "التعلم باللعب" من خلال "عجلة المعلومات"، وهي عبارة عن دائرة تتضمن مجموعة معلومات عن الأفكار والمعتقدات المغلوطة حول المواد المخدرة، من خلال طرح عدد من الأسئلة مثل: ما علاقة التدخين بتشويه جمال المرأة؟ وما علاقة المخدرات بضعف القدرة الجنسية عند الرجال؟ وأيضًا خطورة تعاطي مخدري الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنهما، والمفاهيم غير الصحيحة بأن المخدرات تجعلك خفيف الظل، وأنها تزيد التركيز أو القوة البدنية أو الثقة بالنفس.