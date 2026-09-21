شوبير ينتقد فيديو تقديم بيزيرا بعد جدل قميص الزمالك: أتمنى ميكنش مقصود ومعجبنيش

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، فيديو تقديم اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا مع ناديه الجديد شباب أهلي دبي الإماراتي بعد الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "لم يعجبني فيديو تقديم بيزيرا مع نادي أهلي دبي معجبنيش بتاتا وأتمنى ميكونش مقصود وأنتوا عارفين معجبنيش ليه".

وكان قد اثار فيديو تقديم خوان بيزيرا كلاعب في صفوف فريق شباب الأهلي الإماراتي، حالة من الجدل الشديد في الساعات الماضية بعدما ظهر تي شيرت نادي الزمالك في الفيديو على اليسار مع عبارة (بعض الاشياء تبقى خلفك) على اليمين، وهو ما اعتبره الكثيرون يحمل إهانة لنادي الزمالك وتقليل من شأنه، ومقارنة مرفوضة بين ناديه الحالي وناديه السابق.