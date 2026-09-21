محاولات لحل أزمة سيف جعفر في الزمالك

كشفت الإعلامية دينا سليم أن هناك محاولات من بعض المقربين لمجلس الإدارة والجهاز الفني لفريق الزمالك لحل أزمة سيف جعفر لاعب الأبيض واستبعاده من التدريبات الجماعية

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"البعض يقترح عودة اللاعب للتدريبات الجماعية ومنحه فرصة للمنافسة والتواجد مع الفريق خصوصا انه لم يرحل في فترة الانتقالات الأخيرة بجانب وجود نقص عددي في مركزه".

في نفس السياق حصل لاعبو الزمالك على يوم إجازة إضافي، في ظل وجود اعتراضات من بعض اللاعبين على تأخر مستحقاتهم المالية، مشيرًا إلى وجود خلاف داخل مجلس الإدارة بشأن كيفية توزيع أموال صفقة بيزيرا.

كان من المفترض انتظام لاعبي الزمالك في التدريبات اليوم ، ولكن معتمد جمال منحهم يوم إجازة زيادة، من أجل منح الإدارة فرصة لتسديد مستحقات اللاعبين، خاصة أن هناك اعتراضات من بعض اللاعبين وقد لا يتواجدوا في التدريبات