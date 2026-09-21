محمد بركات: الزمالك استفاد ماديا من رحيل بيزيرا.. وحقق ما أراده

أكد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك حقق استفادة مالية من انتقال البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق السابق، إلى صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة البيضاء تعاملت بشكل صحيح مع ملف رحيل اللاعب.

وقال بركات، خلال تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»: «الزمالك استفاد ماديًا من رحيل بيزيرا، ونفذ ما أراده، وأرى أن النادي تصرف بشكل صحيح في مسألة رحيل اللاعب».

وأضاف: «الظروف التي يمر بها نادي الزمالك والمشكلات الموجودة حاليًا، إلى جانب عدم رغبة بيزيرا في الاستمرار مع الفريق، جعلت رحيله أمرًا منطقيًا، وفي النهاية الزمالك حقق هدفه».

وتابع: «بيزيرا جاء إلى مصر، والمفاوضات تمت هنا، كما قدم بيان اعتذار لجماهير الزمالك».

واختتم بركات تصريحاته قائلًا: «بيزيرا لا يريد اللعب في الزمالك، وهذا حقه، لكن نادي الزمالك أكبر من أي شخص، وهو من ساهم في صناعة اسم بيزيرا ورفع من قيمته السوقية».