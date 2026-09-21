قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم على محافظات الجمهورية
قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام
أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم 21-9-2026
وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة
أحمد العوضي: أنا الأعلى مشاهدة وهذه حقيقة.. ولا أحد ينافسني
إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز
باريس تتوعد طهران بإجراءات دبلوماسية بعد إغلاق مركز اللغة الفرنسية
سعر الدولار في مصر مستهل التعاملات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026
طقس اليوم الإثنين| حار نهاراً مع شبورة وأمطار خفيفة ونشاط للرياح
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن المسلم من القرآن والسنة وأدعية النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم على محافظات الجمهورية

هيئة الأرصاد الجوية
هيئة الأرصاد الجوية
أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلًا معتدلًا إلى مائل للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء.

وتظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وحالة خليج السويس، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الجديدة 32 20

6 اكتوبر 31 20

بنها 30 21

دمنهور 30 21

وادى النطرون 31 20

كفر الشيخ 30 22

بلطيم 30 23

المنصورة 31 21

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 30 21

دمياط 29 23

بورسعيد 30 24

الاسماعيلية 33 22

السويس 32 21

العريش 31 20

رفح 29 19

رأس سدر 33 22

نخل 32 17

كاترين 30 15

الطور 32 23

طابا 32 20

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

الاسكندرية 30 23

العلمين 29 21

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 33 19

رأس غارب 34 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 26

الشلاتين 36 27

حلايب 33 28

أبو رماد 36 26

مرسى حميرة 36 27

أبرق 35 26

جبل علبة 35 26

رأس حدربة 34 28

الفيوم 32 22

بني سويف 33 22

المنيا 33 21

أسيوط 34 21

سوهاج 35 23

قنا 39 34

الأقصر 38 26

أسوان 40 27

الوادى الجديد 37 24

أبوسمبل 40 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 40 30

المدينة 45 32

الرياض 42 27

المنامة 38 31

أبوظبى 42 30

الدوحة 38 30

الكويت 43 28

دمشق 34 17

بيروت 30 26

عمان 30 18

القدس 28 18

غزة 29 22

بغداد 40 27

مسقط 32 29

صنعاء 28 12

الخرطوم 41 29

طرابلس 29 23

تونس 31 21

الجزائر 25 17

الرباط 31 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 26 13

إسطنبول 28 17

إسلام آباد 34 21

نيودلهى 36 25

جاكرتا 35 24

بكين 31 16

كوالالمبور 33 25

طوكيو 26 23

أثينا 31 20

روما 31 17

باريس 23 12

مدريد 32 17

برلين 18 09

لندن 22 13

مونتريال 17 08

موسكو 19 12

نيويورك 21 14

واشنطن 24 17

نواكشوط 34 26

أديس أبابا 24 12

هيئة الأرصاد الجوية طقس حار شمال البلاد شبورة مائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

وزير الري والموارد المائية

أول تعليق رسمي من مصر على «سد فولا» الجنوب سوداني

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

مصطفى شوبير

مفاجأة.. حسام حسن يحسم اسم حارس مرمى المنتخب أمام أنجولا

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

سيف زاهر: رمضان صبحي ضحية عدم الفهم.. وأتمنى من بيراميدز نظرة مختلفة للاعب

الزمالك

فلوس بيزيرا للكرة.. الزمالك يكشف مصير القسط الأول من الصفقة

حسام الزناتي

أمير عزمي مجاهد: خائف على حسام الزناتي من أزمات الزمالك

بالصور

طريقة عمل ساندوتش السلمون الصحي مع الأفوكادو والبصل

طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل
طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل
طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل

فيديو

محمد سلام

محمد سلام: حب الناس أغلى حاجة.. وبستعد لأعمال جديدة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد