محمد بسام: كأس العرب له مكانة خاصة بالنسبة لي رغم عدم توفيق المنتخب بالبطولة

أكد محمد بسام، حارس مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، أن بطولة كأس العرب 2025، التي أُقيمت في قطر لها مكانة خاصة بالنسبة له رغم عدم توفيق منتخب مصر في هذه البطولة.

وقال محمد بسام، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «بطولة كأس العرب 2025 كانت لها مكانة خاصة بالنسبة لي لأنها أول مشاركة لي بشكل أساسي مع منتخب مصر، رغم أن النتائج لم تكن على المستوى المطلوب».

وأضاف بسام: «منتخب مصر لم يكن موفقًا في كأس العرب، ومع ذلك قدمت مستوى جيد رغم أن النتائج لم تكن في صالحنا، وحالفنا سوء توفيق خلال لقاءات البطولة».

وتابع بسام: «باستثناء محمد النني وعمرو السولية، لم يكن قوام المنتخب المشارك في كأس العرب يمتلك لاعبين لهم خبرة عن المشاركة الدولية، وواجهنا منتخبات الكويت والإمارات والأردن، التي خاضت البطولة بتشكيلتها الأساسية».

وأشار بسام إلى أن عصام الحضري مدرب حراس مميز واستفاد منه كثيرًا خلال توليه تدريب حراس مرمى منتخب مصر بكأس العرب.