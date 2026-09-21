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رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة
رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة
محمد بدران   -  
علا محمد

توفي «عم محمد» المسن الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له أثناء أدائه الصلاة داخل العناية المركزة، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حالته الإنسانية.

وفاة عم محمد صاحب تريند الصلاة في العناية المركزة

وكان مقطع الفيديو قد حظي باهتمام كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر عم محمد داخل العناية المركزة وهو يؤدي الصلاة رغم حالته الصحية، في مشهد أثار تعاطف وإعجاب المتابعين، الذين دعوا له بالشفاء والسلامة.

وخلال الساعات الماضية، تم تداول نبأ وفاة عم محمد، وسط حالة من الحزن بين المتابعين الذين حرصوا على الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاته، مستعيدين المشهد الذي ظهر خلاله وهو يؤدي الصلاة داخل العناية المركزة، مؤكدين أن تمسكه بالصلاة رغم مرضه ترك أثرًا كبيرًا في نفوس كل من شاهد الفيديو.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تشييع جثمانه وموعد صلاة الجنازة والدفن من جانب أسرته.

عم محمد «عم محمد» المسن مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أدائه الصلاة داخل العناية المركزة

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