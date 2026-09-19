احتضان التلاميذ.. صور وكيل تعليم الأقصر تتحول إلى مواقف إنسانية على مواقع التواصل

لفتت مجموعة من الصور المتداولة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أسامة حمدان، خلال جولاته الميدانية داخل عدد من مدارس المحافظة، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مواقف إنسانية مع التلاميذ، خاصة الأطفال في المراحل الدراسية الأولى.

وأظهرت الصور أسامة حمدان خلال تواجده داخل المدارس وهو يتحدث مع التلاميذ ويقترب منهم ويحتضن عددًا من الأطفال، في مشاهد عكست حرصه على التواصل المباشر معهم، إلى جانب متابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

ولاقت هذه المواقف تفاعلًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الصور تحت عبارات تشيد بالجانب الإنساني في تعامل وكيل التعليم مع التلاميذ، خاصة أن الأطفال يحتاجون إلى الشعور بالاهتمام والأمان داخل بيئتهم المدرسية.

وتأتي هذه المشاهد خلال الجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.