الأرصاد: أمطار وشبورة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر المختلفة، موضحة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت

توقعت الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس غدًا السبت في مصر، طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أوضحت الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم ، تكون شبورة مائية من الساعة (4) إلى (8) صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما أوضحت توافر فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وقالت إن هناك فرصا لتكوُّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى و مدن القناه ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد قد يصاحبها فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث %10% تقريباً على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح تتراوح سرعتها من (30) إلى (40) كم/س، على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت 19 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 32، والمحسوسة 34

​الوجه البحري: العظمى 31، والمحسوسة 33

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29، والمحسوسة 32

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30، والمحسوسة 33

​شمال الصعيد: العظمى 34، والمحسوسة 36

​جنوب الصعيد: العظمى 40، والمحسوسة 41​