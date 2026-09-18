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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غدًا نبدأ معًا.. كلمة رئيس جامعة القاهرة إلى أعضاء هيئة التدريس بمناسبة العام الجديد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

وجّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، رسالة ترحيبية إلى كافة منتسبي الجامعة بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027.

أرحب بأبنائي وبناتي الطلاب الجدد والقدامى، وأتوجه بالتحية والتقدير إلى زميلاتي وزملائي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري والعاملين، مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027.

عام جامعي جديد يعني فرصة جديدة للتعلم والعمل والابتكار، ولاكتشاف القدرات وتحقيق الطموحات وصناعة النجاح. فجامعة القاهرة مجتمع متكامل، تتجاوز فيه التجربة الجامعية قاعات الدراسة؛ نتعلم فيه من بعضنا، ونعمل معًا، ويكمل كل منا الآخر.

أدعو طلابنا الأعزاء إلى استثمار سنوات الجامعة في تحصيل العلم والمعرفة، وبناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم، والمشاركة في الأنشطة والبحث والابتكار وخدمة المجتمع؛ فالحياة الجامعية تجربة متكاملة تسهم في تشكيل مستقبلهم وإعدادهم لما بعد التخرج.

وكل التقدير لزميلاتي وزملائي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري والعاملين، على ما يبذلونه من جهد وعطاء؛ فبتكامل أدوارنا جميعًا نواصل بناء بيئة جامعية أفضل لطلابنا، وتعزيز مكانة جامعتنا والحفاظ على تاريخها العريق.

غدًا نبدأ معًا صفحة جديدة بطموح أكبر، وعمل أكثر، وثقة في المستقبل. كل عام وأسرة جامعة القاهرة بخير، وعام جامعي موفق ومثمر للجميع.

رئيس جامعة القاهرة انطلاق العام الجامعي الجديد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

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