صحيفة إسبانية: حمزة عبد الكريم على أعتاب فرصة ذهبية مع منتخب مصر

سلطت صحيفة «سبورت» الإسبانية الضوء على موقف حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة ومنتخب مصر، بعد استدعائه من جانب حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استعدادًا لخوض مباريات فترة التوقف الدولي المقبلة.

وترى الصحيفة الإسبانية أن حمزة عبد الكريم قد يحصل على فرصة أكبر للمشاركة مع منتخب مصر، في ظل محدودية الخيارات المتاحة في مركز المهاجم الصريح، حيث تضم القائمة عمر مرموش إلى جانب مهاجم برشلونة الشاب.

ويأتي استدعاء حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم الأخيرة، حيث خاض 4 مباريات بإجمالي 57 دقيقة، ليواصل الجهاز الفني منحه الثقة رغم حداثة عهده مع المنتخب الأول.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري في القاهرة، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، ثم يلتقي مع جنوب السودان يوم 29 سبتمبر، قبل أن يختتم فترة التوقف بمواجهة ودية أمام جنوب إفريقيا يوم 4 أكتوبر.

ويعيش حمزة عبد الكريم فترة مهمة مع برشلونة، بعدما جدد النادي عقده مؤخرًا، كما سجل 4 أهداف خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، قبل أن يسجل ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

وتبدو فترة التوقف الدولي المقبلة فرصة جديدة أمام المهاجم المصري الشاب لإثبات قدراته مع الفراعنة، خاصة في ظل المنافسة المحدودة على مركز رأس الحربة.