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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبد الرحيم كمال يطالب بمنع إعلانات يوتيوب أثناء تلاوة القرآن الكريم

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

انتقد السيناريست عبد الرحيم كمال ظهور الإعلانات بشكل مفاجئ أثناء مقاطع تلاوة القرآن الكريم عبر منصة «يوتيوب»، مطالبًا الدول الإسلامية والمنظمات المعنية بالتدخل لمنع قطع التلاوة بسبب الإعلانات.

عبد الرحيم كمال

وكتب عبد الرحيم كمال عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «يعني إيه اليوتيوب يبقى عليه قرآن كريم يُتلى وفجأة ينزل إعلان، وبعدين القرآن يكمل، وبعدين ينزل إعلان والقرآن يكمل؟».

وأضاف: «لازم الدول الإسلامية ومنظماتها تمنع ده، يا يعرض الآيات مكتملة يا ما يعرضهاش، وتتقطع في النص عشان إعلانات تافهة».

وأكد السيناريست أن حديثه يأتي انطلاقًا من احترام قداسة القرآن الكريم، قائلًا: «وذلك لقداسة القرآن الكريم، كتاب الله الذي يتعبد به اتنين مليار مسلم على كوكب الأرض».

وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور عبد الرحيم كمال، الذي طرح من خلاله تساؤلًا حول آلية عرض الإعلانات أثناء مقاطع تلاوة القرآن الكريم على المنصات الرقمية، ومدى ملاءمة قطع التلاوة خلال عرض المحتوى الإعلاني.

عبد الرحيم كمال نجوم الفن السيناريست عبد الرحيم كمال

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