التعليم العالي: إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي 2026-2027

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إتاحة نتيجة طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg

وتوضح الوزارة أن نتيجة تقليل الاغتراب تم تنفيذها إلكترونيًا وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وفي حدود الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، وطبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والشروط المقررة.

وتهيب الوزارة بالطلاب الذين تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن النتيجة، والالتزام بما ورد بها من ترشيح.

وتدعو الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.