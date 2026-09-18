5 جولات في خدمة أهالينا.. مستقبل وطن يطلق مبادراته المجتمعية من القليوبية - فيديو

أطلقت الأمانة المركزية لـ حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، مبادراتها الخدمية التي أعلن الحزب عن تبنيها خلال الفترة المقبلة، لتبدأ التحركات من محافظة القليوبية عبر 5 جولات شملت ملفات التعليم والصحة ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

وتضمنت الحزمة عددًا من المحاور، في مقدمتها تطوير ورفع كفاءة المدارس الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية كاملة للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية وتوفير الأدوية، إلى جانب دعم المستشفيات الجامعية بالمستلزمات الطبية، وتنظيم فعاليات لتجهيز العرائس، مع مضاعفة المستهدف من 1500 إلى 3000 عروسة على مستوى الجمهورية.

تطوير مدرسة المنايل.. البداية من التعليم

بدأت جولات الحزب في القليوبية بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة المنايل الابتدائية الجديدة المشتركة بمدينة الخانكة، بعد الانتهاء من تجهيزها من جانب أمانة الحزب بالمحافظة.

وشملت أعمال التطوير توفير المقاعد والمكاتب للطلاب، وطلاء المدرسة بالكامل من الداخل والخارج، وتجديد دورات المياه، وتوفير أجهزة الكمبيوتر، إلى جانب استكمال احتياجات المعامل، بما يدعم جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن الجولات الميدانية تستهدف الوصول إلى المواطنين في مختلف المحافظات، والتعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، بما يساعد على توجيه المبادرات وفقًا للأولويات والاحتياجات التي يتم رصدها على أرض الواقع.

15 عيادة في قافلة طبية بسنديون

وفي ثاني جولات الحزب بالقليوبية، انتقلت التحركات إلى قرية سنديون التابعة لمركز قليوب، حيث شهدت افتتاح قافلة طبية كبرى ضمت 15 عيادة في مختلف التخصصات، مع توفير الأدوية اللازمة للمواطنين.

وتأتي القافلة ضمن المحور الصحي لحزمة المبادرات، الذي يستهدف تنظيم قوافل طبية بمختلف التخصصات، والوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق المختلفة، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية والسيارات الطبية المجهزة.

المصروفات الدراسية.. دعم الطلاب غير القادرين

وفي ثالث الجولات، انتقل الحزب إلى ملف آخر من الملفات المرتبطة بالتعليم، حيث تم سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين في جميع المراحل التعليمية على مستوى مراكز محافظة القليوبية.

وسلم النائب أحمد عبد الجواد شيكًا بقيمة المبلغ المطلوب إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمقر ديوان عام محافظة القليوبية، بحضور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، الذي أهدى درع المحافظة لحزب مستقبل وطن، إلى جانب قيادات الحزب.

وتستهدف هذه الخطوة تخفيف الأعباء الدراسية عن الطلاب غير القادرين، ومساعدتهم على مواصلة دراستهم وانتظامهم في العام الدراسي، على أن يمتد هذا المحور إلى مختلف المحافظات ضمن المبادرات التي يتبناها الحزب.

مليونا جنيه لدعم المستشفى الجامعي ببنها

وفي رابع جولات القليوبية، اتجه وفد الأمانة المركزية إلى المستشفى الجامعي ببنها، حيث جرى توفير المستلزمات الطبية والأدوية واحتياجات المستشفى بقيمة بلغت مليوني جنيه من جانب الحزب.

كما تفقد وفد الأمانة المركزية المستشفى للاطمئنان على أحوال المرضى ومستوى الرعاية الصحية المقدمة، في إطار التحرك لدعم المنشآت الطبية وتوفير جانب من احتياجاتها.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد حرص الحزب على التواجد الميداني والعمل المستمر لخدمة المواطنين، وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الخدمية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأهالي.

فرحة 300 عروسة.. ومضاعفة المستهدف إلى 3000

واختتمت جولات الحزب الخمس في القليوبية باحتفالية جماهيرية لتسليم جهاز 300 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء احتفالية.

وخلال الفعالية، أعلن النائب أحمد عبد الجواد مضاعفة أعداد المستفيدات من مبادرة تجهيز العرائس، ليرتفع المستهدف من 1500 إلى 3000 عروسة على مستوى الجمهورية، من خلال تقديم الأجهزة والاحتياجات الضرورية للفتيات المقبلات على الزواج.

وأوضح أن زيادة أعداد المستفيدات تستهدف توسيع نطاق المبادرة والوصول إلى عدد أكبر من الفتيات في مختلف المحافظات، ضمن توجه الحزب لمساندة الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.