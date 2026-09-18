قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمن المقدسات خط أحمر.. خطيبا الحرمين الشريفين: من يجرؤ على استهداف بيت الله الحرام ومسجد نبيه لا يمت للإسلام بصلة
الصحة: تركيز على الولادة الآمنة وخفض القيصرية ودعم رعاية حديثي الولادة
مصدر بالجيش السوداني: نخوض معارك عنيفة مع الدعم السريع بإقليم النيل الأزرق
وزير الكهرباء: توسيع مشاركة الخبراء المصريين في إعداد المواصفات الدولية
ماكرون: روسيا نفذت هجمات هجينة على فرنسا
عصمت: تعزيز توافق المواصفات المصرية للمنظومات الكهربائية مع نظيرتها الدولية
صورة كشفت المستور.. ضبط طالبين بعد تلويحهما بإشارات خادشة للحياء
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإعتداء الحوثي على مدينة الطائف
وداع الملائكة الثلاثه ضحايا حريق شقة سكنية بطنطا وسط مشاركة الأسر وزملائهم ...صور
نائب رئيس "بوينج العالمية" لـ صدى البلد: استثمارات بـ3 ملايين دولار في مصر.. والشرق الأوسط يستحوذ على 1000 طائرة من مبيعاتنا
ماكرون: سنتعاون مع مصر والسعودية من أجل إيصال الغاز إلى فرنسا
ماكرون: فرنسا وأوروبا تدعمان أوكرانيا.. وندرس الإفراج عن المخزون الاستراتيجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

5 جولات في خدمة أهالينا.. مستقبل وطن يطلق مبادراته المجتمعية من القليوبية - فيديو

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أطلقت الأمانة المركزية لـ حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، مبادراتها الخدمية التي أعلن الحزب عن تبنيها خلال الفترة المقبلة، لتبدأ التحركات من محافظة القليوبية عبر 5 جولات شملت ملفات التعليم والصحة ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

وتضمنت الحزمة عددًا من المحاور، في مقدمتها تطوير ورفع كفاءة المدارس الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية كاملة للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية وتوفير الأدوية، إلى جانب دعم المستشفيات الجامعية بالمستلزمات الطبية، وتنظيم فعاليات لتجهيز العرائس، مع مضاعفة المستهدف من 1500 إلى 3000 عروسة على مستوى الجمهورية.

تطوير مدرسة المنايل.. البداية من التعليم

بدأت جولات الحزب في القليوبية بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة المنايل الابتدائية الجديدة المشتركة بمدينة الخانكة، بعد الانتهاء من تجهيزها من جانب أمانة الحزب بالمحافظة.

وشملت أعمال التطوير توفير المقاعد والمكاتب للطلاب، وطلاء المدرسة بالكامل من الداخل والخارج، وتجديد دورات المياه، وتوفير أجهزة الكمبيوتر، إلى جانب استكمال احتياجات المعامل، بما يدعم جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن الجولات الميدانية تستهدف الوصول إلى المواطنين في مختلف المحافظات، والتعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، بما يساعد على توجيه المبادرات وفقًا للأولويات والاحتياجات التي يتم رصدها على أرض الواقع.

15 عيادة في قافلة طبية بسنديون

وفي ثاني جولات الحزب بالقليوبية، انتقلت التحركات إلى قرية سنديون التابعة لمركز قليوب، حيث شهدت افتتاح قافلة طبية كبرى ضمت 15 عيادة في مختلف التخصصات، مع توفير الأدوية اللازمة للمواطنين.

وتأتي القافلة ضمن المحور الصحي لحزمة المبادرات، الذي يستهدف تنظيم قوافل طبية بمختلف التخصصات، والوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق المختلفة، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية والسيارات الطبية المجهزة.

المصروفات الدراسية.. دعم الطلاب غير القادرين

وفي ثالث الجولات، انتقل الحزب إلى ملف آخر من الملفات المرتبطة بالتعليم، حيث تم سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين في جميع المراحل التعليمية على مستوى مراكز محافظة القليوبية.

وسلم النائب أحمد عبد الجواد شيكًا بقيمة المبلغ المطلوب إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمقر ديوان عام محافظة القليوبية، بحضور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، الذي أهدى درع المحافظة لحزب مستقبل وطن، إلى جانب قيادات الحزب.

وتستهدف هذه الخطوة تخفيف الأعباء الدراسية عن الطلاب غير القادرين، ومساعدتهم على مواصلة دراستهم وانتظامهم في العام الدراسي، على أن يمتد هذا المحور إلى مختلف المحافظات ضمن المبادرات التي يتبناها الحزب.

مليونا جنيه لدعم المستشفى الجامعي ببنها

وفي رابع جولات القليوبية، اتجه وفد الأمانة المركزية إلى المستشفى الجامعي ببنها، حيث جرى توفير المستلزمات الطبية والأدوية واحتياجات المستشفى بقيمة بلغت مليوني جنيه من جانب الحزب.

كما تفقد وفد الأمانة المركزية المستشفى للاطمئنان على أحوال المرضى ومستوى الرعاية الصحية المقدمة، في إطار التحرك لدعم المنشآت الطبية وتوفير جانب من احتياجاتها.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد حرص الحزب على التواجد الميداني والعمل المستمر لخدمة المواطنين، وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الخدمية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأهالي.

فرحة 300 عروسة.. ومضاعفة المستهدف إلى 3000

واختتمت جولات الحزب الخمس في القليوبية باحتفالية جماهيرية لتسليم جهاز 300 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء احتفالية.

وخلال الفعالية، أعلن النائب أحمد عبد الجواد مضاعفة أعداد المستفيدات من مبادرة تجهيز العرائس، ليرتفع المستهدف من 1500 إلى 3000 عروسة على مستوى الجمهورية، من خلال تقديم الأجهزة والاحتياجات الضرورية للفتيات المقبلات على الزواج.

وأوضح أن زيادة أعداد المستفيدات تستهدف توسيع نطاق المبادرة والوصول إلى عدد أكبر من الفتيات في مختلف المحافظات، ضمن توجه الحزب لمساندة الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن النائب احمد عبد الجواد محافظة القليوبية القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

جانب من عمليات التفتيش

العمل: تحرير 458 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون و57 توصية بغلق المتجاوزين

مبادرة فرحة مصر

مبادرة فرحة مصر برعاية السيدة انتصار السيسى.. رابط التسجيل والشروط

الأرصاد: استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدا .. والعظمى على القاهرة 32 درجة

الأرصاد: استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدا .. والعظمى على القاهرة 32 درجة

بالصور

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد