ماكرون: روسيا نفذت هجمات هجينة على فرنسا

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تنفيذ روسيا هجمات هجينة على فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة قائلا “طبيعة العدوان الروسي تتغير وأن التهديد الهجين الذي تشكله روسيا قد تفاقم ”، مشيراً إلى حوادث وقعت في أنحاء الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك هجوم على قطار بين بولندا وأوكرانيا وهجوم فاشل بطائرة مسيرة في مطار بمدينة لايبزيغ.

خطة حماية لتأمين البنية التحتية الحيوية

وأضاف : الحكومة الفرنسية ستقترح خطة حماية لتأمين البنية التحتية الحيوية للبلاد والمنشآت الدفاعية والتكنولوجية الحساسة ضد هجمات الطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية.

وأكد ماكرون للصحفيين أن دعم أوكرانيا أصبح "أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مشدداً على أنه شرط أساسي لأمن فرنسا وللعودة إلى سلام "عادل ودائم".