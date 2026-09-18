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الصحة: تركيز على الولادة الآمنة وخفض القيصرية ودعم رعاية حديثي الولادة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تركيز على الولادة الآمنة وخفض القيصرية ودعم رعاية حديثي الولادة

الدكتورة عبلة الألفي
الدكتورة عبلة الألفي
عبدالصمد ماهر

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الصحية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة خلال جولات ميدانية مفاجئة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة بالمتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الخدمات.

شملت الجولة الليلية تفقد مستشفى كرموز التابع للتأمين الصحي، حيث رصدت ملاحظات بقسم الطوارئ من بينها عدم وجود طبيب أخصائي نوبتجي، واطمأنت على الحالات ووحدات الأطفال والجراحات التخصصية.

وتفقدت مستشفى دار إسماعيل، وتابعت أقسام الاستقبال والعمليات والولادة ووحدة الأطفال المبتسرين، ووجهت بمراعاة إجراءات التطهير والتعقيم.

وعقدت لقاءً مع محافظ الإسكندرية لبحث ملفات القطاع الصحي وتطوير الرعاية الأولية وصحة الأم والطفل. 

أهمية الرعاية الأولية 

وشاركت في جلسة حوارية بمؤتمر «من الأداء إلى التميز» استعرضت خلالها أهمية الرعاية الأولية ومبادرة «الألف يوم الذهبية» وآليات الإحالة والمتابعة والحوكمة، مع التركيز على الولادة الآمنة وخفض القيصرية ودعم رعاية حديثي الولادة، وعقدت اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص ومسؤولي المديرية لعرض نتائج المرور والإجراءات التصحيحية.

وفي البحيرة، شاركت في تدشين مبادرة «صحة وطن» بمركز كفر الدوار، التي تتضمن قوافل طبية وخدمات المبادرات الرئاسية وصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، مؤكدة أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع لخدمة صحة المواطنين.

وزير الصحة منشآت صحية متابعة الأداء الإسكندرية البحيرة

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