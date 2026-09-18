متنكراً بفستان وباروكة.. القبض على سفاح البرازيل بعد ارتكاب 80 جريمة

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على قاتل متسلسل مشتبه به أثناء محاولته الفرار متنكراً بزي امرأة، في واقعة مثيرة شهدتها ولاية بارايبا شمال شرق البلاد.

القبض على سفاح البرازيل متنكرا بزي نسائي

القبض على سفاح البرازيل متنكرا بزي نسائي



وأظهر مقطع فيديو لحظة اعتقال المشتبه به جورلان ألفيس دا سيلفا (33 عاماً)، وهو يرتدي فستاناً مخططاً و"باروكة" شعر مستعار أسود طويل وصندل نسائي ونظارات شمسية داكنة وأظافر مطلية، خلال مداهمة في بلدية مولونجو بمنطقة أجريستي، يوم الأحد 13 سبتمبر 2026، وفق ما أفادت قناة "ريكورد آر 7".



وذكرت صحيفة "أو جلوبو" أن المتهم كان يحمل طفلاً يبلغ عامين لحظة توقيفه، ولا تزال الشرطة تحقق في علاقته بالطفل.

وبحسب التحقيقات، رصدت قوات الأمن في وقت سابق سيارة يستخدمها جورلان وشركاؤه المزعومون وأوقفتها، حيث تم اعتقال شخص بداخلها بينما تمكن جورلان من الفرار قبل أن يتم تعقبه والقبض عليه متخفياً.



أول جريمة في سن 13



وتشتبه الشرطة في أن جورلان نفذ ما لا يقل عن 15 جريمة قتل لصالح عصابات الجريمة المنظمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، بينما تشير اتهامات أولية إلى تورطه في 16 جريمة، إلا أنه اعترف بارتكاب 80 جريمة قتل.



وقال المحقق دوجلاس جارسيا من الشرطة المدنية إن المتهم اعترف بارتكاب أول جريمة قتل وهو في سن 13 عاماً، وقضى ما بين خمس إلى ست سنوات في السجن على خلفية جرائم مختلفة، قبل إطلاق سراحه أواخر مايو الماضي.

وتحقق الشرطة حالياً في إحدى القضايا المرتبطة به، وهي جريمة قتل مزدوجة راح ضحيتها رجلا أعمال في الأول من أغسطس في ريو تينتو.

هل يصبح الأكثر دموية في تاريخ البرازيل؟

ولا يزال ادعاء جورلان بتنفيذ 80 عملية قتل قيد التحقيق، وفي حال ثبوت صحته، سيصبح أكثر القتلة المتسلسلين غزارة في تاريخ البرازيل، متجاوزاً بيدرو رودريجيز فيلهو الملقب بـ"ديكستر البرازيلي"، الذي أدين بـ71 جريمة قتل وادعى قتل أكثر من 100 شخص.