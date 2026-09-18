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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إضاءة مبنى وزارة الصحة باللون البرتقالي احتفالًا باليوم العالمي لسلامة المرضى

إضاءة مبنى وزارة الصحة باللون البرتقالي
إضاءة مبنى وزارة الصحة باللون البرتقالي
عبدالصمد ماهر

احتفلت وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي لسلامة المرضى 2026 بإضاءة مبنى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية باللون البرتقالي، تحت شعار «توفير رعاية مأمونة طوال العمر»، لتعزيز الوعي بسلامة المرضى وترسيخ مبادئ الرعاية الآمنة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المشاركة تؤكد التزام الوزارة بتعزيز ثقافة سلامة المرضى، مع تركيز محور الاحتفال هذا العام على تقديم رعاية عالية الجودة لأصحاب الأمراض المزمنة طوال رحلتهم العلاجية.

عام صوت المريض

وأكد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة والمشرف على الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بسلامة المرضى على مدار العام الجاري 2026، الذي يحمل عنوان «عام صوت المريض» مؤكدًا أن ضمان سلامة المريض يمثل النتيجة النهائية التي تعكس سلامة المنظومة الصحية بمختلف مكوناتها، حيث إن تحقيق رعاية صحية آمنة يتطلب تكامل الأدوار بين جميع عناصر المنظومة، ووضع احتياجات المريض وحقوقه في صدارة الأولويات.

إضاءة مبنى وزارة الصحة باللون البرتقالي

ومن جانبه، أشار الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، إلى تنفيذ العديد من الأنشطة خلال «عام صوت المريض»، من أبرزها حصول 5 منشآت صحية على اعتراف منظمة الصحة العالمية كمنشآت صديقة لسلامة المرضى، وتخريج أكثر من 2000 سفير لسلامة المرضى من مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب وجود استراتيجية وطنية لسلامة المرضى، مؤكدًا أن تحقيق الرعاية الآمنة يتطلب تكامل الأدوار ووضع احتياجات المريض في صدارة الأولويات.

إضاءة مبنى وزارة الصحة باللون البرتقالي
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