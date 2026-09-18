فرج عامر: هالاند أفضل مهاجم في العالم.. ورحيله لريال مدريد ليس في مصلحته

يرى فرج عامر أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، هو أفضل مهاجم في العالم حاليًا، مؤكدًا أن اللاعب لا ينافسه في المستوى سوى رافينيا، مهاجم برشلونة.

برشلونة

وأوضح عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن انتقال هالاند إلى ريال مدريد لن يكون في مصلحة اللاعب من الناحية الفنية، بسبب ازدحام الخط الهجومي للفريق الملكي، في ظل وجود الفرنسي كيليان مبابي الذي يمثل العنصر الأبرز في هجوم ريال مدريد حاليًا.

وأشار إلى أن الحسابات قد تختلف عندما يتعلق الأمر بالتسويق والعوائد المالية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مواقف وقرارات مختلفة بشأن مستقبل هالاند، خاصة مع الأنباء المتداولة عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة باللاعب.