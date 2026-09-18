جهود للعثور على جثة طفل غارقا فى مياه نهر النيل منذ 13 عاما بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع طفل غرقا بعدما انتهت وصلة مزاح بين طفل يبلغ من العمر 13 عامًا وأحد أصدقائه إلى سقوطه في مياه النيل عند معدية دمنهور، ليفارق الحياة غرقًا، بعدما أخبر صديقه بأنه لا يجيد السباحة.

وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بغرق طفل في مياه النيل بمنطقة معدية دمنهور بدائرة القسم.



وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفل يدعى «نبيل عبد المجيد»، 13 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ومقيم بمنطقة أم بيومي بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.



وبإجراء التحريات، بقيادة رئيس مباحث القسم، تبين أن الطفل كان قد تشاجر مع والده، فغادر المنزل وتوجه إلى أصدقائه بمنطقة معدية دمنهور، وخلال وصلة مزاح بينهم، طلب منه أحد أصدقائه النزول إلى المياه والسباحة، فأخبره الطفل بأنه لا يجيد السباحة، إلا أن صديقه ألقاه في مياه النيل، ليفارق الحياة غرقًا.



وحرر محضر بالواقعة، وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهود البحث عن جثمان الطفل «نبيل» منذ 13 يومًا، وسط حالة من الحزن والانتظار التي تعيشها أسرته، أملًا في العثور عليه ودفنه.