ماس كهربائي وراء حريق ماكينة ATM في العبور

كشفت المعاينة الأولية، أن ماس كهربائي يُرجح أن يكون وراء اندلاع حريق بماكينة صراف آلي ATM بشارع الشعراوي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وتلقى العميد أحمد منيع، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل ماكينة صراف آلي بشارع الشعراوي بمدينة العبور.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق، وبدأت القوات في التعامل مع النيران.



ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني والمنشآت المجاورة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وبإجراء المعاينة الأولية، تبين أن ماس كهربائي يرجح أن يكون السبب وراء اندلاع الحريق داخل ماكينة الصراف الآلي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.