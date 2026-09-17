ماذا يفعل من فاتته صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول كيفية التصرف إذا فاتتك صلاة الفجر.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن من استيقظ بعد طلوع الشمس ولم يُصلِّ الفجر، فعليه أن يتوضأ ويصليها فورًا قضاءً.

حديث من نام عن صلاة

وأشار إلى حديث النبي ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، مؤكدًا أن قضاء الصلاة يكون مباشرة عند التذكر أو الاستيقاظ دون تأخير.

وأضاف أنه يُستحب أيضًا أن يصلي سنة الفجر مع الفريضة إذا أراد، لأنها من السنن المؤكدة.

وأكد أن المبادرة بالقضاء “واجبة”، وأن تأخيرها دون عذر “غير جائز”.

كيفية قضاء صلاة الفجر

ويجب أداء الصلاة المفروضة في وقتها، قال الله- تعالى-: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)، ويبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني حتى طلوع الشمس، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر، فمن فاتته صلاة الفجر فعليه قضاؤها على الفور.

ويبدأ بقضاء سنة الفجر ركعتين، ثم يصلي فرض الفجر ركعتين، وهذه هي السنة، فقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضوان الله عليهم- فاتتهم صلاة الفجر بسبب النوم، فلما استيقظوا صلوا سنة الفجر ركعتين، ثم صلوا فرض الفجر ركعتين.

وورد أنه قد قام النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بأدائها جهرا، وصلوها جماعة بأذان وإقامة، فقد ثبت في السنة النبوية عن الحارث بن ربعي -رضي الله عنه- في روايته لقصة قضاء صلاة الفجر أنه قال: «أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم»، والمقصود بصلاة الغداة؛ صلاة الفجر، فالسنة قضاء صلاة الفجر على هيئتها وصورتها المعتادة كأنه يصلي صلاة الفجر في جماعة، ويقوم بأدائها جهرا.