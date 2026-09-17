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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريمونتادا.. بيراميدز يخطف فوزا مثيرا 2-1 على حساب الشرقية إنبي بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق نادي بيراميدز الفوز على فريق الشرقية إنبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الشرقية إنبي التسجل عن طريق حامد عبدالله الهدف الأول لصالح الشرقية إنبي في الدقيقة 47 من عمر اللقاء بعد خطأ من أحمد الشناوي حارس بيراميدز الذي فشل في إبعاد كرة عرضية أرضية لتصطدم بقدم حامد عبدالله لتتحول للمرمى لتعلن عن تقدم الشرقية إنبي بالنتيجة 1-0.

وتعادل ناصر ماهر لصالح بيراميدز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد تحويله عرضية مصطفى فتحي في مرمى الشرقية إنبي لتعلن عن هدف التعادل. 

وخطف وليد الكرتي الفوز بالهدف الثاني في الدقيقة 88 بعد استغلاله لكرة داخل منطقة الجزاء ليقوم بمراوغة حارس الشرقية إنبي ويضعها في المرمى الخالي.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 15 ويتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الشرقية إنبي عند النقطة 4 ليحتل المركز الـ15.

تشكيل بيراميدز في مواجهة إنبي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي -  أحمد سامي - إياد العسقلاني - كريم حافظ  

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى فتحي  - محمود صابر - محمود زلاكة

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - محمود مرعي - حامد حمدان - أحمد عبد القادر - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - دودو الجباس

تشكيل إنبي ضد بيراميدز

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد كالوشا - أحمد محمود - سيف الخشاب.

خط الوسط: زياد كمال - علي إيهاب - أحمد نادر حواش.

خط الهجوم: حامد عبد الله - محمود عبد المنعم كهربا - عماد ميهوب.

وتواجد على مقاعد بدلاء فريق إنبي: رمضان مصطفى - مروان داوود - محمد النحاس - محمد شريف حتحوت - سيد سعيد - محمد عصام - حازم تمساح - أوسينو بوديان - محمد جولدي.

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