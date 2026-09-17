الإصابة تمنع نجم بيراميدز من الانضمام لمنتخب الجزائر

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز عن استدعاء الثنائي عودة فاخوري وحامد حمدان للانضمام لصفوف منتخبي الأردن وفلسطين خلال التوقف الدولي القادم والذي يبدأ يوم 21 سبتمبر ويستمر حتى 6 أكتوبر المقبل.

عودة فاخوري وحامد حمدان ينضمان منتخبي الأردن وفلسطين

وأوضح أن نادي بيراميدز تلقى إخطارا من الاتحاد الفلسطيني لضم حامد حمدان خلال المعسكر الدولي حيث يخوض منتخب الفدائي دورة ودية في الصين يواجه خلالها منتخبات نيوزيلندا وطاجيكستان والصين أيام 24 و28 سبتمبر و2 أكتوبر.

عودة فاخوري ينضم لمنتخب الأردن

وأشار إلى أن النادي تلقى كذلك إخطارا من الاتحاد الأردني لضم الجناح الدولي عودة فاخوري لصفوف منتخب النشامى والذي يواجه سوريا وفنزويلا وديا خلال التجمع الدولي المقبل.

الإصابة تحرم أحمد نذير بن بو علي من الانضمام لمنتخب الجزائر

حرمت الإصابة، المهاجم الدولي الجزائري أحمد نذير بن بو علي من الانضمام لمنتخب محاربي الصحراء خلال المعسكر الدولي القادم.

وكان الاتحاد الجزائري أخطر نادي بيراميدز في وقت سابق بانضمام نذير بن بو علي لصفوف المنتخب في المعسكر الدولي للمنتخب الذي ينطلق يوم 21 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن نذير تعرض للإصابة خلال مباراة الجونة في الدوري بمزق في العضلة الخلفية وتم التواصل مع المنتخب الجزائري وإخطاره بطبيعة إصابة اللاعب وحاجته للعلاج والتأهيل وبالتالي كان قرار إعفائه من التواجد في المعسكر الدولي.

أشار طبيب الفريق إلى أن المهاجم الدولي الجزائري يسير حاليا وفق برنامج تأهيلي لتجهيزه وسيواصل تنفيذه خلال التوقف الدولي ليكون جاهزا لأولى المباريات بعد التوقف أمام القناة يوم 8 أكتوبر المقبل في إطار بطولة كأس الرابطة.